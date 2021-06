Lanús: Denuncian que un joven fue detenido injustamente

Una familia de Villa Sapito, en Lanús Este, denunció que detuvieron sin pruebas a un joven identificado como David Romero luego de acusarlo por un robo cometido el 12 de mayo último. Según lo relatado, lo detuvieron el 14 de mayo a pesar de que las víctimas del robo no lo reconocieron y desde entonces permanece en prisión.

Romina, tía del joven, relató: “A él le allanan la casa el 14 de mayo y le dicen que lo van a llevar a declarar pero lo terminan deteniendo en la 6ta de Avellaneda. Los elementos que buscaban en su casa no estaban”.

La familia de Romero comentó que ese día el joven volvió de su trabajo y cuando se encontró en su domicilio con el allanamiento, le preguntó a los efectivos policiales que era lo que pasaba.

“Él no entendía nada. Le dijeron que buscaban un celular y documentación, los cuales no encontraron en su domicilio. Y lo llevaron engañado a la Comisaría diciendo que iba a declarar”, aseveró la tía del detenido.



A Romero se lo acusó de robo agravado por uso de arma de fuego en un hecho ocurrido el 12 de mayo en Villa Sapito. El abogado del joven pidió la excarcelación por falta de mérito pero se la negaron.

En este sentido, Romina especificó que “la denuncia la hizo un Policía” y que a pesar de haber solicitado la excarcelación, no lo liberaron. “En la causa no hay nada en contra de él, lo único que hay es la denuncia. El abogado pidió la liberación, mi sobrino declaró y los dos damnificados que declaran aseguraron que lo que dijo el policía es mentira”, contó la mujer.

Con respecto al delito del que se lo acusa, la familia del joven advirtió que las propias víctimas del hecho lo desvincularon. La descripción que hicieron los denunciantes del autor del robo aseguraba que era morocho, de 1,60 de altura. Sin embargo, Romero es de tez más clara, rubio y más alto.

“Reclamamos su libertad y que se haga justicia porque hace un mes que está preso. No puede ser que porque un policía lo denuncia detengan a un pibe. Él no tiene antecedentes y los propios damnificados de ese robo dijeron que mi sobrino no tiene nada que ver”, aclaró la tía del joven.

En este contexto, la familia realizó una marcha en Yrigoyen para visibilizar su pedido y además exigen que se les facilite los registros de las cámaras de Madariaga y Camino.