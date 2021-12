Lanús: A 3 meses de la muerte de Dylan Robledo, denuncian que nadie busca a las mellizas prófugas

A tres meses del crimen de Dylan Robledo, un joven de 20 años asesinado en Villa Diamante, la familia denuncia que la justicia no busca a las mellizas Brisa y Priscila Acebey prófugas por el caso. El hecho ocurrió el 19 de septiembre último y si bien la investigación está encaminada hacia un accidente, la familia descartó esa hipótesis.

Gabriela Robledo, hermana de Dylan, aseguró: “A ellas no se las está buscando porque si no ya las hubiesen encontrado. Son dos pibitas, no hay manera que no se las encuentre o que se escondan mucho tiempo”.

Según lo relatado, la justicia al principio realizó algunos allanamientos por la zona de Villa Diamante pero no continuó la búsqueda de la acusada que disparó esa noche y asesinó a Robledo.

“La causa sigue igual, no avanzó nada. A nosotros nos llegó el rumor que se fueron a otra Provincia, que estaban en Paraguay porque tienen familia allá. No entendemos que están esperando para encontrarlas”, manifestó Gabriela.

Luego de perpetrar el disparo que terminó con la vida de Robledo, las dos acusadas que son mellizas se dieron a la fuga y desde entonces se desconoce su paradero. En este sentido, la familia de la víctima explicó que “hay pruebas y testigos” porque fue una situación que se desarrolló con la presencia de los amigos de Robledo.

“El arma era del primo de ellas que quedó en el lugar y la tiene la Policía. Pero ya declaró como testigo el propio primo de ellas, que era amigo de Dylan y un chico que era el dueño de la casa. Contaron lo que pasó tal cual lo vieron”, declaró la hermana del joven de 20 años.

Gabriela explicó que temen que quede “archivado” y que no se la juzgue por el asesinato. Según la investigación, el 19 de septiembre en una reunión entre amigos, en la calle Talcahuano al 3600, una de las hermanas extrajo un arma de fuego para tomarse una fotografía y le disparó accidentalmente en la frente al joven que se hallaba en la reunión, tras lo cual escapó.

La causa fue caratulada como “homicidio” y quedó a cargo del personal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.