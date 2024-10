La Tuti ahora con OnlyFans

La reconocida boxeadora de Avellaneda, anunció en sus redes sociales su nuevo emprendimiento en la plataforma de contenidos donde se cobra en dólares la suscripción y la compra de fotos, videos y vivos.

¡Se viene una nueva etapa emocionante!

Como campeona mundial de boxeo, siempre he dado todo en el ring, y ahora estoy lista para compartir un lado diferente de mí con ustedes. Desde el detrás de escena de mis entrenamientos, mi vida fuera del ring, hasta momentos personales que no verán en ningún otro lugar, ¡todo estará en mi OnlyFans! No veo la hora de conectarme con ustedes de una manera más cercana y compartir este emocionante viaje. ¡Vamos a vivir esta experiencia juntos!