La Memoria no es un cuento: se lanza la tercera edición del certamen literario

La Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria, junto al Ente Público Espacio para la Memoria, la Promoción y Defensa de los DD. HH Ex ESMA, convocan a la tercera edición de «La Memoria no es un cuento». Se trata de un certamen literario destinado a estudiantes de los dos últimos años de las escuelas primarias de todo el país a participar con la creación de un texto -que podrán presentar en forma individual o colectiva- sobre la temática propuesta en esta edición: «Aportes de los Espacios para la Memoria en relación con la Memoria, la Verdad y la Justicia a 40 años de democracia».

Los trabajos se recibirán hasta el 31 de julio y un jurado conformado por escritoras y escritores argentinos, docentes e integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo, seleccionarán los cuentos que serán publicados en formato digital e impresos para su difusión y promoción en escuelas e instituciones públicas.

Además, las escuelas que se inscriban recibirán capacitación docente, acceso a material de apoyo y la posibilidad de realizar visitas guiada virtuales o presenciales a los Espacios para la Memoria convocantes.

La inscripción se realiza a través del siguiente enlace: formulario de inscripción



El acceso a las bases y condiciones del certamen se hace en el siguiente enlace: La Memoria no es un Cuento 3.



Para ver y descargar las publicaciones de las convocatorias anteriores, se puede ingresar a La Memoria no es un Cuento 1 y La Memoria no es un Cuento 2

Sobre La Memoria no es un cuento

«La Memoria no es un cuento» comenzó en 2019 como iniciativa de las Áreas Educativas de los Espacios para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires «Olimpo», «Virrey Cevallos», «Club Atlético», «Automotores Orletti» (dependientes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación) y el Ente Público para la Memoria, la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos ex ESMA. En sus ediciones posteriores se incorporaron los Espacios para la Memoria ex CCDTyE ESIM, de la ciudad de Mar del Plata, y ex CCDTyE Regimiento de Infantería 9, también dependientes de la Dirección, y se amplió la convocatoria a nivel nacional.