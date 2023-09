La Libertad Avanza y el reparto de cargos

Desde las PASO, los desbordan los llamados de grandes empresas para hacer aportes -algunos de los nombres que aparecen sorprenderían mucho-; se sienten confiados de la fiscalización porque ahora tienen fondos que antes ni soñaban. De hecho, se ríen de las picardías que hicieron con algunos intendentes del peronismo para que les cuiden las boletas. Ahora no hablan porque no lo necesitan. Y se dan lujos muy del “establishment” electoral: le llegará a cada bonaerense por correo el sobre con la boleta adentro. Sólo imprimirlas cuesta más de 300 millones de pesos.Milei se dio el lujo de no ir a once provincias en la previa a las PASO, pero igual ganó en seis de las que nunca visitó. Ahora sí lo hará. El candidato no quiere avión privado y siempre voló solo acompañado por su hermana Karina en aviones de línea. En estos nuevos viajes, quiere mantener la misma dinámica aunque en su entorno se preguntan cómo será subirse a un vuelo comercial con él sin que todo se desborde de gente.La dinámica de Milei y Karina tiene preocupados a algunos integrantes de la mesa chica, en una zona difícil donde se mezcla lo íntimo y lo político. Su hermana se enteró por Lanata sin Filtro el lunes pos PASO del noviazgo con Fátima Florez. Hubo un testigo de ese instante. El diputado provincial Nahuel Sotelo estaba reunido con Milei el lunes 14 de agosto cuando entró Karina a la oficina: “¿Vos estás de novio con Fátima?”. “Si”, contestó el libertario y siguió su reunión como si nada. Algunos temen por la tensión que pueda generar Fátima como potencial primera dama. Era el cargo que el libertario siempre le asignó a Karina, a la que ahora se nombra como posible secretaria General de la Presidencia.