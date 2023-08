La FeSiMuBo cargó contra intendentes de Juntos por el Cambio por el bono

«No es una millonada, que digan por qué no lo pueden hacer», reclamó Rubén García.

El titular de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fe.Si.Mu.Bo.), Rubén García, aseguró hoy que “algunos intendentes” de Juntos por el Cambio (JxC) “tienen millones de pesos en plazos fijos y no quieren pagar el bono” de 60.000 pesos a los trabajadores públicos dispuesto por el Gobierno nacional.

“El sueldo promedio del trabajador municipal está entre 50 y 70.000 pesos en muchos municipios. Vemos que el decreto del pago del bono se ajusta a una realidad económica, pero estamos acostumbrados a que los intendentes ‘amarillos’ digan que no tienen plata. Entonces les decimos, o son malos administradores o la usan para otra cosas. Sabemos muy bien que algunos de los que dicen eso tienen miles de millones de pesos en plazos fijos”, sostuvo García en declaraciones a Radio 10.

En este punto, el dirigente gremial indicó que municipios como los de “Lanús y Tres de Febrero que tienen millones” depositados en plazos fijos bancarios y es algo que “todos conocen”. “No digo que esté mal cuidar el dinero público. No digo que es delito, pero hacer eso y pagar salarios de 60.000 pesos no es ético. Por lo tanto, si dicen que no pueden pagar ese bono de 60.000, en dos veces, que no es una millonada, que digan por qué no lo pueden hacer. Expliquen qué es lo que hacen con la plata”, remarcó García.

Los intendentes bonaerenses de JxC afirmaron hoy que no podrán afrontar el pago del bono de 60.000 pesos para trabajadores anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa, sin recibir “un fondo extraordinario”.

“Existe una imposibilidad de la gran mayoría de los gobiernos locales de dar cumplimiento a una medida de este tipo, sin afectar seriamente sus finanzas, en muchos casos, o directamente por carecer de dichos fondos en otros”, advirtieron los jefes comunales del espacio opositor en un comunicado conjunto en el que manifestaron su “preocupación por la medida anunciada” el domingo por Massa para paliar los efectos de la devaluación registrada tras las PASO.

El titular de la Federación aseguró que “la intención ideológica” de los mandatarios comunales de JxC es que “los empleados municipales sean esclavos”. Pidió, entonces, que haya “multas para los intendentes que no quieren pagar”.

Y adelantó: “Estaremos en la calle pidiendo explicaciones y mostrando lo que gastan para que justifiquen ante la sociedad por qué no nos pueden pagar”. “Esto va a llevar a un enfrentamiento seguramente” afirmó el referente de la federación tras sostener que dentro del sector “somos los peores pagos del espectro laboral argentino”.

“Hoy una canasta básica estamos hablando más de 250.000 pesos y hay trabajadores municipales que ganamos entre 50 y 70.000 pesos, por eso nos hemos reunido en dos oportunidades con Massa”, dijo tras celebrar el decreto que “invita claramente a adherir a los gobernadores y municipios porque estamos en una situación de emergencia independientemente de que estamos discutiendo en paritarias”, finalizó.