La familia de una policía que falleció, critica la investigación judicial

A tres meses de la muerte de Victoria Rocío Pires, cabo de la Policía Federal Argentina oriunda de Lanús, la familia critica la hipótesis de suicidio y piden que investiguen a su ex pareja debido a que sufría violencia de género. El hecho ocurrió el 14 de marzo.

Camila, amiga y madrina de los hijos de Victoria, contó: “Nosotros exigimos que se averigüe qué pasó esa noche, que se averigüen los antecedentes de su marido ya que días antes al fallecimiento ella nos confesó que sufría violencia de género”.

De acuerdo a lo relatado, el 14 de marzo la joven, después de trabajar, fue a retirar a sus hijos a la casa de su ex pareja, Martín Villalba también es cabo de la Federal y revista en la División Unidad de Despliegue Estratégico, ubicada en Guevara al 1400, en Chacarita. Por la noche él se comunicó con la familia para informar que ella se disparó en la cabeza. El cuerpo de Victoria tenía un disparo que fue hecho con el arma reglamentaria de su ex pareja, quien también pertenece a la Policía.

“Queremos que se investigue como corresponde. Victoria sufría violencia de género y él en todo momento se mostró frío ante esta terrible situación, encontramos escritos de puño y letra en la agenda personal de Victoria, dónde ella misma lo define”, aseveró.

Si bien en un principio la causa fue caratulada como “averiguación de suicidio”, ahora pasó a ser “muerte dudosa” y su familia pide que contemplen los antecedentes de la ex pareja y que se le haga una cámara Gesell a su hija que supuestamente presenció el hecho.

El caso es investigado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 43 de la CABA, a cargo de la fiscal Silvina Russi

“Se supone que se está averiguando pero al momento está todo trabado. Pedimos que se investigue ya que en el año 2014 esta persona tenía una pareja que pertenecía al Ejército Argentino, quien supuestamente también se «suicida», lo cual es sospechoso”, opinó Camila.

Si bien Victoria no realizó denuncias por violencia de género contra su ex pareja, la familia exige que se tenga en cuenta lo relatado por la joven en su diario personal y no se “descarten” hipótesis.

A su vez, quieren que la niña de cuatro años que supuestamente presenció lo sucedido pueda contar lo que pasó frente a profesionales. “Solicitamos la cámara Gessel para la niña que cuenta que pasó ese día, manifiesta violencia en ese momento de parte del padre para con su mamá. Es por el descanso en paz de Victoria, porque sus hijos necesitan la verdad, porque su familia y amigos estamos destrozados”, afirmó Camila.