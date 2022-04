La familia de una niña asesinada en Monte Grande rechazó un acuerdo de juicio abreviado

La familia de Zamira Domínguez, una niña hipoacúsica de 5 años que fue asesinada a golpes en septiembre de 2018, en Monte Grande, rechazó el acuerdo de juicio abreviado que propuso la defensa de uno de los acusados y en agosto se realizará el debate oral tradicional que estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 9 de Lomas de Zamora.

Adriana Libonatto, la tía de la víctima, explicó que rechazó el pedido de la defensa de la madre de la niña, una de las acusadas, para ser juzgada mediante un juicio abreviado.

Por el crimen de la menor están imputados su madre, Brenda Fernández, acusada de “abandono de persona seguido de muerte, agravado por el vínculo”; y Damián Brandon González, la pareja de la mujer, que está imputado por “homicidio agravado”. Ambos permanecen detenidos a la espera del juicio oral.

“Existió la posibilidad de un juicio abreviado con una condena de entre 12 y 15 años, pero nosotros pedimos que la escuchen a Zamira ahora, ya que antes no la escucharon. Nos ofrecieron un juicio abreviado porque está la posibilidad de que queden libres, pero no lo aceptamos. Queremos la perpetua para los dos, aunque sabemos que a ella le pueden dar menos años”, afirmó Libonatto.

Y agregó: “Es muy triste todo. Sentimos que nos dejaron la responsabilidad a nosotros, pero decidimos arriesgarnos. No queremos quedarnos con la sensación de que no hicimos nada para buscar justicia, que no luchamos por ella, y por su hermana que también está sufriendo”.

Con respecto al proceso judicial, explicó que confía en las pruebas que se presentarán durante el debate que tiene fecha de inicio para el 3 de agosto.

“Ella (por la madre de la niña) también tiene antecedentes de maltrato por las otras nenas. Nosotros luchamos y presentamos pruebas para que esto no pasara, pero la justicia no escuchó a Zamira. Ahora buscamos una condena ejemplar para que otros chicos no pasen por lo mismo”, señaló la mujer que también espera obtener la guarda definitiva de la hermana de la víctima.

El caso

El hecho ocurrió el 28 septiembre de 2018. Según el testimonio de la mamá, ella pensaba que Zamira estaba durmiendo en el sillón cuando notó algo raro en su respiración y decidió llevarla al Hospital Santamarina, de Monte Grande, donde la nena ingresó muerta.

Fuentes judiciales informaron que la autopsia determinó que Zamira tenía golpes y había sufrido un pisotón que dañó varios de sus órganos y una vena, lo que generó una hemorragia interna que le causó la muerte.