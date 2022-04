Fiscalía de violencia de género investigará la muerte de la chica ahorcada en Llavallol

Tras varios meses de espera, la madre de Daniela Ayelén Delgado, la chica de 26 años que apareció ahorcada frente a la casa de su pareja en julio de 2021, en la localidad de Llavallol, logró que la causa se investigue en una fiscalía de género para establecer el motivo de su muerte.

Laura Illescas, la mamá de Ayelén, afirmó: “Luego de la declaración de los testigos y de la pericia del teléfono de mi hija, se accedió a pasar la causa a fiscalía de género. En principio se va a investigar el maltrato psicológico y físico que, yo no sabía que existía porque ella me lo negaba, pero que gracias a los testigos se pudo comprobar”.

A fines de octubre del año pasado, declaró el novio de la joven y sus padres, quienes admitieron haber estado dentro de la vivienda cuando fue el hecho, pero que “por miedo” no salieron.

“Esto no es por un capricho mío, sino que hay pruebas para que intervenga una fiscalía de género. Ahora están esperando los análisis toxicológicos que vienen de La Plata. Una vez que envíen eso, la fiscalía de género empieza con las declaraciones”, explicó.

En ese sentido, manifestó: “Siempre dije que debía investigarse en una fiscalía de género porque sabía que había algo más y mi instinto no falló. Esto es muy positivo para nosotros porque el fiscal del caso sigue insistiendo que es difícil porque para él no hay suficientes pruebas para poder imputarlo. Queremos que por lo menos lo indaguen por el maltrato previo a su muerte porque hay muchas dudas”.

El caso

En la madrugada del 4 de julio de 2021, Ayelén Delgado apareció ahorcada frente a la casa de su novio entre las calles Cuyo y Sarratea, en la localidad de Llavallol. Desde el inicio de la investigación, la madre de la chica afirmó que sufría violencia por parte de su pareja y solicitó que se investigue el caso en una fiscalía especializada en la temática de género.

Ayelén dejó una nota antes de aparecer ahorcada. Es por ese escrito que la familia pidió a la justicia que no cerrara la causa como suicidio. “Perdón por todo lo que voy a hacer. Ya no tengo fuerza para seguir. Quiero que quemen todas mis cosas y que me quemen a mí, ya no soy feliz. Me cansé de vivir esta vida. Perdón. Los amo. Mi vida está en ruinas por culpa del gordo. Me voy a matar en la casa del gordo. Espero que sepan muy bien qué hacer con él”, dice la nota.

La investigación se encuentra en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Gerardo Mohoraz.

Homenaje en memoria de Ayelén

Este jueves 31 de marzo se realizó un acto conmemorativo en memoria de Ayelén Delgado y descubrieron un banco rojo – símbolo que busca brindar información y sensibilizar sobre el femicidio-, en el Parque Polideportivo Municipal de Llavallol, en Boulevard Santa catalina al 300.

“Se recordó a todas las chicas de la zona que fueron víctimas de violencia de género y se re inauguró el banco que ya estaba en el lugar”, contó la madre de Ayelén.

A su vez, se realizaron murales con la participación de muralistas del colectivo Muro Sur, quienes pintaron una mariposa y el rostro de la joven.

“El mural se hizo en las paredes de la fábrica Canale donde la Cooperativa Metalúrgica de Llavallol nos cedió el lugar para hacer el pedido de justicia”, indicó.