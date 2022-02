La familia de Joaquín Castillo exige el agravamiento de la pena para el asesino

La familia de Joaquín Castillo, un joven de 19 años asesinado en el barrio de Villa Niza, en Banfield, intenta evitar que el juzgamiento del único acusado se realice mediante un juicio abreviado. El hecho ocurrió en diciembre del 2020 y actualmente el imputado se encuentra en libertad.

Mariela, hermana del joven, aseguró: “No estoy completamente conforme con el trabajo de la justicia. Reclamamos que se haga un juicio oral y que se lo juzgue como debe ser juzgado, no en un abreviado”.

La hermana de Joaquin Castillo advirtió que de ser juzgado en un juicio abreviado, obtendría “una pena menor” y consideró que están las pruebas necesarias para que se realice un debate oral.

“En este caso las pruebas son contundentes, hay muchos testigos y tenemos todo como para ir a juicio oral. No es la falta de pruebas la justificación para abreviado, si no falta de consideración de parte de la justicia. Hicimos todo, no faltó nada”, manifestó Mariela.

Por el momento se juzgará a Miguel Tuñinali por el delito de “homicidio culposo” a pesar de que la familia de la víctima considera que debería agravarse la carátula.

En este contexto, el agravamiento de la carátula a “homicidio con dolo eventual”, que es lo que busca el particular damnificado, sería posible si se tiene en cuenta la conducta posterior al hecho ya que el imputado se escapó del lugar y no asistió a Castillo.

“Me hubiese gustado llegar a esta etapa y que sea otra la carátula, él le disparóy se fue con el arma en la mano. Él abandonó a Joaquín y lo dejó agonizando en el suelo teniendo el auto y no lo ayudó”, opinó la hermana de la víctima.

Mientras la defensa y la fiscalía pidieron hacerlo abreviado, el particular damnificado argumentó por qué debería llevarse a juicio oral. Con esa instancia realizada, resta esperar lo que decida el juez.

“Yo no estoy para nada conforme, me esperaba otra cosa. Fuimos a hablar con el juez, le explique por qué no aceptaba un abreviado, ya que sería una pena más baja de la que se podría lograr en oral”, agregó Mariela.

El hecho ocurrió el lunes 21 de diciembre del 2020 a las 12.30 de la noche, en barrio Villa Niza, en Banfield, cuando el acusado se acercó en su auto a la casa de Castillo y le mostró el arma que tenía en su poder. Según lo relatado, se le escapó un tiro sin querer al joven que en vez de asistir a su amigo, se escapó del lugar.