La Defensoría del Pueblo de la Nación intervino ante el INDEC por las demoras en el pago a los censistas

La Defensoría del Pueblo de la Nación le recomendó al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) que implemente todos los mecanismos que estén a su alcance, -en articulación con las Direcciones Provinciales de Estadística-, para efectivizar la totalidad del cobro por viáticos a aquellas personas que han sido parte de la estructura autorizada para el Censo 2022, en el menor plazo posible.

Asimismo, le sugirió que evalúe medios alternativos de pago para aquellas personas que no posean CBU o bien aquellas que hayan presentado CVU de billetera virtual.

En la Defensoría nacional se recibieron numerosos reclamos por la demora en el pago de la tarea censal de personas que prestaron labores en la etapa presencial del Censo, realizada el pasado 18 de Mayo.

Por ello, se cursó requerimiento al INDEC solicitando información sobre la cantidad de personas que participaron del Censo 2022, a cuantos se les ha efectivizado el pago por la labor realizada y si existen demoras, las razones a las que obedecen las mismas.

De la respuesta brindada por el INDEC se deduce que la cantidad total de la estructura autorizada para el Censo fueron 821.202 personas y que al 20 de julio se realizó el pago a 645.603 personas, quedando aún pendientes de pago 175.599 personas.

La Defensoría nacional considera que ya han pasado más de dos meses desde la realización del Censo, por lo que en principio resultaría suficiente tiempo para realizar las validaciones del caso, que permitan emitir la autorización de pago para casi el 21.38% de censistas que aún no cobraron.

Además, propone encontrar una solución alternativa para aquellas personas que no han informado su CBU por no poseer cuenta bancaria o aquellos que brindaron un CVU de billetera virtual que no resulta válido para hacer efectivo el pago, como puede ser a través del pago presencial en Correo Argentino, como se estila en ocasión de llevarse a cabo los procesos electorales en nuestro país, pago de bonos sociales, etc.