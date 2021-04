La Clínica Juncal tiene la atención saturada y pide a los pacientes que vayan a otro centro

Ante el crecimiento de los casos de coronavirus, el Sanatorio Juncal informó que por momentos presentan una saturación en la internación y la atención externa. Desde hace 10 días que comenzaron a notar un exceso en la capacidad de atención y colocan momentáneamente un cartel para que los pacientes se dirijan a otro centro asistencial.

Guillermo Casas, médico del Sanatorio, comentó: “La realidad es que estamos con una tensión en la atención médica muy importante, nosotros solemos tener en los inviernos mucha demanda y por momentos se va manejando pero registramos una saturación grande que nos impide seguir atendiendo”.

El aumento de contagios en las últimas dos semanas impactó en todos los centros de asistencia médica y La Juncal no fue la excepción. Según lo relatado, en el Sanatorio duplicaron las camas que tenían, adquirieron respiradores, elementos para dar oxígeno y una carpa de aislamiento ambulatorio.

Sin embargo, el centro de salud notó durante estos últimos diez días una saturación de la capacidad para atender. En este sentido, Casas relató que “coincidió con la misma época que empezó a funcionar en todos lados”.

“Cuando no hay ninguna posibilidad de atender, se bloquean hasta los consultorios de atención médica, y se coloca el cartel que ante una urgencia muy importante el paciente es admitido y los pacientes que pueden esperar se les explica”, afirmó el médico.

En este marco en algunos distritos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registraron una falta de respiradores que los llevó a tener que decidir a quienes otorgarlos. Con respecto a esta situación, Casas comentó que “aún no se llegó a eso”.

“Por suerte no tenemos ese problema, es un tema horrible tener que tomar esa decisión pero por el momento estamos con mucha tensión y mucha demanda pero en este momento no estamos colapsados. Esperamos que no llegue ese momento”, manifestó.

Con respecto a las medidas de cuidado, Casas explicó que “el aislamiento es la única prevención” que hay. “No soy epidemiológico pero creo que lo que hay que cortar es la cadena de contagios y esto se logra con aislamiento. Si es con restricciones, con ASPO o con más testeos debe decidirse en los min de salud”, aseveró.