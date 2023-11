La AJB rechazó la oferta de aumento salarial del Gobierno y reclamó una propuesta «superadora»

El secretario gremial de la seccional Quilmes de la Asociación de Judiciales Bonaerenses (AJB), Gustavo Gil, tildó de «insuficiente» el aumento del 15 por ciento ofrecido por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y expresó que «la expectativa es terminar el año cinco puntos encima de la inflación». El gremio de los judiciales rechazó la propuesta del Gobierno bonaerense y reclamó «una propuesta superadora»

Tras la convocatoria realizada de ayer para este jueves, por parte del Ejecutivo provincial a la Asociación de Judiciales Bonaerenses, el aumento ofrecido al gremio de los judiciales fue del 15 por ciento, muy lejos de lo esperado por la organización, que de acuerdo a los índices de inflación registrados en septiembre pasado y en octubre, acusan una pérdida del poder adquisitivo, de al menos el 25 por ciento.

El secretario gremial de la seccional quilmeña indicó que septiembre fue el «punto de quiebre», en unas paritarias que hasta ese mes totalizaban un 95% de acumulado en el año. «Nosotros queremos terminar el año arriba de la inflación, como entre 4 o 5, para empezar a recuperar lo que se perdió fuerte en el gobierno de Vidal, que fue entre un 25 y un 27%. Con este Gobierno, el año pasado empatamos, no perdimos, y este año lo veníamos ganando y quedamos atrás de vuelta. La pretensión es llegar a fin de año con el salario que va a ser la base de la paritaria del mes que viene», afirmó.

En tanto, el dirigente de la AJB de Quilmes se refirió a la solicitud de un bono de fin de año, y aunque no la descartó, dejó claro que la prioridad del gremio, es lograr un «buen» acuerdo paritario. «No queremos un bono a cambio de paritaria salarial. Si después viene un bono, genial. Pero queremos que la paritaria termine empatada o cinco puntos arriba«, manifestó.

Reclamo a la Corte

Por otro lado, Gil hizo mención a otro de los reclamos que mantiene pendiente el gremio de judiciales, con la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, en relación al conflicto con el sector de Mandamientos y Notificaciones, y no descartó que la semana próxima se lleven a cabo medidas de fuerza que incluyan un paro y una movilización a la Corte de la Provincia.

En esa línea, el secretario gremial de la seccional quilmeña denunció que los viáticos de ese sector se encuentran «congelados» desde abril y apuntó contra el máximo tribunal de justicia bonaerense por llevar a cabo un intento de tercerización del área.

«Los viáticos están congelados, y desde abril que no se actualizan y no alcanza para nada. Además no hay nombramientos, lo que hace que muchos compañeros tengan muchísimo desgaste físico y mental y el trabajo se acumule», planteó.