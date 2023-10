Kravetz negó la privatización del Club Centenario: «Es una operación para tapar una sociedad entre Insaurralde y Julián Álvarez»

Tras la denuncia que realizaron vecinos y concejales del Frente de Todos sobre la privatización del Club Centenario, el intendente interino y candidato a intendente de Juntos por el Cambio, Diego Kravetz, negó las acusaciones y advirtió que se trata «de una operación».

“Esta operación es solamente para tapar que el primer candidato a concejal de Julián Álvarez es Omar Galdurralde, presidente de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, y aparentemente el dueño del barco bandido. Es parte de una sociedad entre Insaurralde y Julián Álvarez”, aseveró el funcionario local.

Respecto a las acusaciones en su contra, Kravetz indicó: “El medio (La Unión de Lanús) propagó una polémica pagando publicidad en Facebook. La realidad es que era un club tomado donde se vendía droga y tenían chicas de la noche. Lo que hicimos nosotros fue recuperarlo y después nos asociamos con un inversor que hizo canchas de primera”.

Asimismo, explicó: «De 17 horas en adelante el lugar lo alquila quien hizo la inversión para poder recuperarla. Mientras que, todo el horario de la mañana hasta la tarde y los fines de semana dos canchas enteras son para el club”.

Además, Kravetz resaltó que fue presidente de la institución por un pequeño período de tiempo: “Dejé el club en buenas manos. Hoy tiene actividades sociales, fútbol femenino, fútbol masculino, hockey, hay de todo”.

Según informó el Municipio, actualmente en el Club Centenario funciona una escuela de fútbol municipal a la que asisten más de 120 chicos del barrio. Allí también practican deportes los estudiantes de la Escuela de Educación Especial 507.

Mientras que, todos los sábados los chicos y jóvenes que asisten a la Iglesia Universal del Reino de Dios realizan un torneo de fútbol comunitario. A su vez, hay actividades como dodgeball, taekwondo y entrenamiento funcional, entre otros deportes.

Con todo lo que explica Kravetz, no termina de ser creíble su relato en cuanto, campaña sucia o no, aún figura como presidente de la institución en los registros oficiales, fue como el mismo lo dice en el video quien se asoció a un inversor que no menciona y hubiera aportado transparencia a la polémica como la llama él y omite hablar de la recaudación millonaria que tiene ese inversor que según otros medios distintos al que señala como kirchnerista sería de unos 10 millones de pesos mensuales, que tampoco estarían declarados en la AFIP.