Kicillof sobre la planta de GNL: “Es una venganza de Milei”

El gobernador Axel Kicillof habló esta mañana sobre la decisión de instalar la planta de GNL en Río Negro y no en Buenos Aires. Apuntó contra Javier Milei.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, consideró que la decisión de instalar la planta de GNL en Río Negro es una “venganza” del presidente Javier Milei.

Protagonizó una conferencia de prensa, en la que habló de la “votación de manera intempestiva del directorio de YPF, por fuera de los compromisos que teníamos con la empresa”, y aclaró que “son funcionarios del presidente Milei”.

“Estamos ante un hecho de enorme gravedad, ante una verdadera irresponsabilidad por parte del presidente de la Nación, porque resultado de un capricho está poniendo e riesgo un proyecto muy importante para el país y la provincia en el que estamos trabajando hace 10 años”, remarcó.

Asimismo, detalló las “mentiras del presidente” porque “se instaló la versión del Presidente, es que es falsa”.

Por un lado, aclaró que “la localización no se definió ni tiene nada que ver con la adhesión o no de la provincia de Buenos Aires al RIGI”, ya que “la empresa tiene los beneficios más allá de la provincia en la que se instale”.

Y aclaró que “no es un Boca-River entre provincias, es una inversión importantísima para el país que tenía una historia vinculada a la provincia de Buenos Aires”. “Es clarísimo que a Milei y al Gobierno nacional no le importa la producción ni el trabajo”, apuntó.

Por otro lado, hizo referencia a la “ideología” que se le atribuye. “Esa es la explicación del Presidente”, respecto a esta situación. “Es un delirio, caracterizarme a mí de comunista o de socialista. Conocemos sus desbordes verbales y ha aplicado esto a otros dirigentes”, mencionó, y precisó que compartiría esta calificación con Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, José Luis Espert, Ricardo López Murchi, Lula da Silva y los presidentes de España y México. “Son enojos con los que no piensan igual”, apuntó.

Por otras parte, manifestó: “Milei desde el día uno no soporta haber perdido las elecciones en la provincia de Buenos Aires, tenemos un mandato que no comulga con la ideología de Milei”. Y mencionó que “le ha sacado cosas a la Provincia desde el primer día, no es novedad que haya resuelto quitarle una importante inversión y trabajar para que no sucediera”.

Detalló que quitó fondos para el transporte, parte del sueldo de los docentes, están detenidas todas las obras y ha quitado el fondo de seguridad. “Este es el camino que ha decidido, penalizar y castigar al que no está de acuerdo”, sentenció.

Respecto a la planta en sí, planteó que “es una venganza porque la provincia de Buenos Aires no lo acompaña con sus ideas de manera mayoritaria”. “Se inscribe dentro de las peores prácticas de las política, látigo y chequera. Está generando un daño enorme”, reflexionó.