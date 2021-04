Jueces y Fiscales en la mira por reuniones periódicas con Mauricio Macri en Olivos

Contra todo lo que se podía creer, ahora son los propios Jueces y Fiscales quienes reconocen haber mantenido encuentros en Olivos con el ex presidente Mauricio Macri, reforzando la idea del Lawfare.

En una entrevista en el programa de Gustavo Sylvestre por Radio 10, el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones analizó la denuncia que hay en contra del ex presidente Mauricio Macri por la visita de jueces y fiscales a la Quinta de Olivos. Asimismo, el exjuez contó que en el caso de tener una amistad con una persona a la que se está investigando se deberían haber «excusado».

«Más temprano que tarde va a llegar al Consejo, veremos si se puede poner en contexto de que fueron reuniones que no fueron casuales, en esos días anteriores o posteriores de resoluciones tomadas. Se investigará y el Consejo trabajará para corroborar si existe algún tipo de falta que merezca algún tipo de sanción de los márgenes que tenemos nosotros. Si no tienen explicaciones para dar, tenemos que salir de una vez por todas, como dice el tango, de todos en el lodo manoseados. Tenemos que terminar con este tipo de cosas, lo haremos de la parte que nos toca a nosotros», comenzó a explicar el ex juez.

Asimismo, Lugones explicó que «no es común las visitas en general son oficiales, cuando me tocó ir al juramento del nuevo ministro de Justicia, ahí fui, estuve y me fui. En el periodo anterior estaba como juez, fui solo a un acto en la Casa Rosada. No está mal que sean amigos del presidente o quien fuere pero en este caso si están resolviendo cuestiones que tiene algún tipo de interés del Estado y bueno tendrán que poner sobre la mesa dónde está y excusarse».

Sin embargo, remarcó que la amistad entre un presidente y un juez o fiscal puede existir pero debe proceder de una manera determinada. «Si uno es muy amigo de una parte tiene que excusarse y no intervenir, este es el tema más complejo de todo lo que se está discutiendo y todo lo que estamos viendo. Amigo o enemigo de una parte que tiene que juzgar tiene que excusarse de ese juzgamiento. Por lo menos, nosotros ponemos a disposición en colegas que intervengan para que dispongan si ese concepto de amistad puede ser suficiente para que no intervengamos en la causa. Estas cosas son comunes», contó.

Por último, el letrado dijo que se sabía dentro de la Justicia que había partidos de fútbol junto al expresidente: «Se hablaba de partidos de fútbol que se jugaba en Olivos, acá es sobre la honestidad intelectual sobre la mesa, donde deberían decir acá yo voy a jugar al fútbol con el presidente, intervengan ustedes colegas. No es solamente hacerlo sino también parecerlo. Ellos están juzgando a una persona con la que tienen trato frecuente yo pediría que no los juzguen. Es mucho más notorio en las causas de Macri. Si es amigo, no puede intervenir en la causa», cerró.