José C. Paz: Policía de la Ciudad mató al ex de su mujer embarazada que atacó su auto a fierrazos

Un oficial de la Policía de la ciudad mató de un balazo en el pecho a un hombre que atacó a fierrazos el auto en el que se desplazaba el efectivo junto a la expareja embarazada de la víctima, en la localidad bonaerense de José C. Paz, informaron fuentes judiciales.



El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada en inmediaciones de un paso a nivel ubicado en avenida Croacia y Tobago, en el barrio Frino de dicha localidad del noroeste del Gran Buenos Aires.



Voceros judiciales informaron que un oficial de la Policía de la Ciudad se desplazaba en un auto junto a una joven de 26 años embarazada.



En esas circunstancias se les cruzó otro vehículo, que les obligó a detener la marcha, y del cual bajó un hombre con un fierro en la mano, que resultó ser expareja de la chica, de quien se había separado hace tres semanas.



El hombre comenzó a golpear fuertemente las ventanillas del rodado con el fierro, y en determinado momento la joven logró descender y escapar.



De acuerdo a las fuentes, luego el agresor bajó a la fuerza al policía del auto, lo tomó de los pies y comenzó a arrastrarlo por el asfalto.



En ese momento, el oficial extrajo su arma reglamentaria y le efectuó un disparo al hombre que impactó en el tórax, añadieron los voceros consultados.



El hombre, identificado como Guido Rubén Segura (33) fue trasladado en un vehículo particular al hospital Rubén Caporaletti de José C. Paz pero finalmente falleció en el trayecto.



Intervino en la causa la fiscal Lorena Carpovich, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 21 descentralizada de Malvinas Argentinas, quien al momento no adoptó temperamento legal alguno en cuanto al policía, quien esta tarde permanecía en calidad de demorado en la comisaría 2da. de José C. Paz.



Es que la fiscal Carpovich aguardaba el resultado de la autopsia al cuerpo de Segura y el relevamiento de testigos del hecho para definir si el homicidio se enmarca en una legítima defensa del oficial o si incurrió en un exceso, informaron fuentes judiciales.



Entre ellos, el testimonio más importante que aguarda la funcionaria judicial es el de la joven embarazada que acompañaba en el auto al policía.