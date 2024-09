Javier Milei lanzó a La Libertad Avanza a nivel nacional: «En el 2025 vamos a dar un batacazo electoral»

El encuentro tuvo lugar en Parque Lezama, a pocos días del regreso del presidente de Nueva York, donde dio el primer discurso de su gestión ante la Asamblea General de la ONU.

Javier Milei encabezó este sábado en Parque Lezama el acto de lanzamiento de La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional. «La casta política decía que no íbamos a poder formar partido, que no íbamos a tener sellos para competir, que no íbamos a poder ni siquiera juntar las firmas», comenzó diciendo en su discurso.

Luego, destacó cómo la «casta periodística» intentó invisibilizar su acto: «Ese mismo día nos hicieron un apagón mediático para que no se viera lo que pasaba en Plaza Holanda» y agregó que fue el apoyo de la gente, transmitiendo en vivo, lo que permitió que el mensaje llegue a todos lados: «Ustedes le dieron vida a este movimiento», afirmó.

Tras asegurar que sus seguidores «no tienen nada de trolls», el mandatario señaló que «a pesar de las operaciones, las mentiras, las calumnias y las injurias, nos mantuvimos de pie».

Milei también recordó que el camino a la presidencia no ha sido sencillo: «Todo no iba a ser un camino de rosas. Uno no va a disfrutar una victoria si antes no conoce lo que es el sabor de una derrota», afirmó. Y sumó: «El polvo de la derrota nos enseñó de qué estamos hechos y quiénes son los verdaderos leales».

El presidente recordó la intensidad de la campaña electoral que llevó a LLA al balotaje, describiéndola como «la campaña más sucia de la historia». En tanto, agradeció a quienes se unieron para apoyar el proyecto, haciendo mención a Patricia Bullrich y Luis Petri. «Tengo que reconocer la grandeza de esa mujer enorme que hoy ocupa el Ministerio de Seguridad, y ese hombre que ocupa el Ministerio de Defensa», expresó.

Luego tuvo lugar para una reflexión sobre la lucha entre David y Goliat, asegurando que en esta batalla no fue el débil, ya que «David de su lado tenía al Creador». Tras ello, exclamó la frase «Dios, Patria y Familia», reafirmando los valores que sostiene su partido.

Javier Milei destacó las medidas económicas de su gestión

En su discurso, Milei habló con orgullo sobre los resultados económicos de los primeros nueve meses de su gestión, haciendo énfasis en la reducción de la inflación. «Esperábamos que los resultados se vieran en 18 o 24 meses y cuando miramos qué es lo que ha pasado en 9 meses la inflación mayorista del 54% bajó al 2,4%«, señaló.

El presidente expresó que esta histórica baja inflacionaria «lo hicimos sin controles de precios, sin expropiaciones«, contrastando su enfoque liberal con las políticas de gobiernos anteriores.

Siguiendo esa línea, no dudó en calificar dicho logro como «un verdadero milagro». «Vaya si este no es el mejor gobierno de la historia«, afirmó destacando que la rapidez y efectividad de su gestión representa un gran cambio en la historia económica del país.

Javier Milei habló sobre las medidas de seguridad de su gestión

Milei destacó que uno de los logros más importantes de su gestión fue la implementación del protocolo antipiquete: «Eso que parecía una locura, logramos que no vuelvan a pisar la calle», afirmó, expresando que gracias a esta política llevan ya cuatro meses sin piquetes.

También hizo énfasis en los esfuerzos para combatir el narcotráfico. «No paramos todo el tiempo para derribar a los narcos y fuimos a ayudar con el gobierno de Santa Fe», comentó e informó que estas acciones provocaron una reducción significativa en la violencia, con una disminución del 80% en los homicidios en Rosario.

Milei aseguró que «la pobreza ha empezado a caer en la Argentina»

A contramano de lo publicado por el INDEC, que informó que el Índice de Pobreza alcanzó al término del primer semestre del año el 52,9%, Milei subrayó que el problema es el resultado de políticas económicas fallidas de gobiernos anteriores.

En tanto, se mostró optimista al asegurar que «la pobreza ha empezado a caer en Argentina» debido a -según expresó- las reformas estructurales implementadas en los primeros meses de su mandato. «Es un proceso que llevará tiempo, pero ya estamos viendo las primeras señales positivas», concluyó.

«En el 2025 vamos a dar un batacazo electoral»

«De acá para adelante sólo habrá buenas noticias, en el año 2025 vamos a dar un batacazo electoral«, afirmó con esperanza Milei, proyectando una victoria en los próximos comicios. Además, instó a sus seguidores a no dejarse intimidar: «Vayan adelante», pidió.

Por otro lado, recurrió a una referencia espiritual, reafirmando su creencia en un poder superior: «La victoria no depende de los soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo«, afirmó.

Karina Milei abrió el acto de La Libertad Avanza

La hermana y líder de LLA, Karina Milei, fue la encargada de inaugurar el acto. «Con La Libertad Avanza consolidada a nivel nacional, vamos a poder llenar el Congreso con diputados y senadores que defiendan las ideas de la libertad«, comenzó diciendo, haciendo referencia a las elecciones legislativas.

Karina se mostró visiblemente emocionada y además recalcó: «Tenemos que defender la idea de la libertad en cada rincón de país, sobre todo en las universidades». A su vez, señaló que «hoy nos toca gobernar en minoría contra la política que hace décadas que tiene todo a su favor. Ellos están en el Congreso, las organizaciones sociales y en los medios. Están en todos lados«.

Por otra parte, la Secretaria General se vio arengada por toda la militancia y terminó su presentación al canto de «la casta tiene miedo, tiene miedo, la casta tiene miedo».

En Parque Lezama se hicieron presentes el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Defensa, Luis Petri; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario de Integración Socio-Urbana y presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja.

Además, también asistieron la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el jefe del bloque de LLA en Diputados, Gabriel Bornoroni; el vocero presidencial, Manuel Adorni, y los legisladores Alberto ‘Bertie’ Benegas Lynch, José Luis Espert y Lilia Lemoine, entre otros.

La gran ausente en el encuentro liberal es la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien confirmó -a través de su entorno- a Noticias Argentinas que su ausencia es porque «todavía es afiliada al Partido Demócrata y está en un proceso de salida del mismo».