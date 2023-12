Javier Milei el político mediático que montó un circo para llegar a la presidencia, no es tan libertario gobernando

Como político, fue ganando espacio en los medios por sus polémicas propuestas seguidas de una violencia verbal inaudita en la que no faltaban los insultos a los gritos, sin que quienes lo entrevistaban le llamen la atención, lo vendían como un outsider y salvo Marcela Tinayre que lo saco en vivo de su programa, el resto naturalizaron el desequilibrio del personaje de «loco» que vendía Milei.

Así, fue creciendo en el inconsciente de la gente, que Milei era el «bueno» o como se autodefine él, «la gente de bien», vaya uno a saber los parámetros éticos que usa el actual presidente para calificar y discriminar entre argentinos, se supone que para la Constitución Nacional todos somos iguales ante la Ley y hace pocas horas juró cumplir la Constitución y ya sale a reafirmar que no es el presidente de todos los argentinos, ojo con estas cosas que parecen tontas porque así comenzaron muchos dictadores en la historia de la humanidad.

Se cansó de mostrarse con la motosierra, deforma violenta y copiando a un político norteamericano, prometiendo recorte de gastos de la política y terminar con la casta, a la cual terminó pidiendo ayuda y esa ayuda le costó perder la identidad de gobierno libertario para pasar a ser más un gobierno macrista que libertario.

Sus votantes, muchos ignorando que los primeros perjudicados iban a ser ellos y no los «planeros» porque los planes van a continuar y si se portan bien y no hacen cortes de calles, tendrán aumentos para sostener a esas «caídos» como denomina Milei, sí a vos que votaste pensando que se iban a joder los «polenteros» votaste joderte vos y mantener con la tuya la asistencia y contención social, al crecer el número de pobres, más asistencia deberá poner el Estado, por ende, vos vas a aprender lo que es de verdad «mantener a otros», no es difícil de entender la ecuación, lo difícil es entender tantos estúpidos votando vivir peor y que te convenzan que al final del túnel vas a encontrar la luz, veremos si podes salir del túnel o quedas en el intento.

Prometió terminar desde el día 0 con la emisión y disminuir ministerios, hablaba de eliminarlos, la realidad es que solo se los bajó de rango, con lo cual el ahorro es mínimo ya que solo se ahorra el monto del sueldo de un ministro y en algunos casos de un secretario, pero el grueso de cargos no cambia, hagan cuentas y es un chiste la reforma, raro que alguien que se cree un iluminado de la economía mienta con que el camino es por ahí.

Miles de imbéciles festejaban por las redes sociales diciendo que Milei cumplió y eliminó el Ministerio de la Mujer, Diversidad y Género, pero la realidad es que ahora es una Subsecretaría, según Decreto 8/2023 y DNU-2023-8-APN-PTE – Modificación. es decir como ya lo mencione, solo bajo en rango dentro de la estructura de ministerios y el ahorro no cambia nada en el presupuesto, entonces ¿qué festejan?.

Afirmó que el BCRA no iba a emitir un solo peso más, pero desde el domingo que asumió la presidencia es importante citar a Carlos Maslatón Si Caputo, Bausili y Milei no le ordenan al BCRA que deje de remunerar el dinero tomado a los bancos, causa del 90% de la inflación actual, seguirán emitiendo 3600 millones de pesos por hora, llevan ya casi 200 mil millones desde que asumieron. El ahorro «fiscal» es irrelevante.

Apenas ganó las elecciones comenzó a repetir en las entrevistas NO HAY PLATA, pero mientras repetía esa frase viajó a los EEUU en un avión privado con un costo aproximado a los 250 mil dólares, pagaba alrededor de 100 mil pesos diarios en el Hotel Libertador, cuyo propietario es Hector Abel Lafaille. A la contradicción de que el gasto lo iban a pagar la política y la casta quedó en un slogan de campaña y que estúpidamente repiten los votantes de Milei, porque ahora que es gobierno no ha ahorrada NADA para hacer una asunción mediática, los de la casta nunca dejaron de sonreír en el Congreso y de yapa, fiesta millonaria en el Teatro Colón, a puertas cerradas con toda la casta feliz de tener un presidente que no permite a la prensa.

Critico como candidato a los políticos que designaban familiares, los insultó, los llamó HIJOS DE PUTA, que toda la familia comía del Estado y en el primer día de presidente, firmó un Decreto para derogar otro Decreto que prohibía la designación de familiares directos en la administración pública y así designar a su hermana Karina o «el jefe» en la secretaría general de la presidencia, es decir, hasta ahora, Milei mintió en todo lo prometido, hace lo que él mismo criticaba sin justificar nada, oculta los actos públicos de gobierno.

Y es justamente la relación del actual gobierno con la prensa otra ENORME contradicción del discurso de Milei, se la pasa hablando de la LIBERTAD, pero no se permitió a los medios informar sobre la jura de ministros en vivo sino que ellos grabaron el acto lo editaron y lo mandaron a los medios, lo mismo ocurrirá con el discurso de Caputo que se emitirá grabado y editado, entonces, ¿de qué libertad habla?.