Inflación en los alimentos: panaderos advierten que el pan aumentará entre 5% y 15%

A través de un comunicado se transmitió que hay «un aumento indiscriminado en los precios de los insumos» que obligan a las panaderías a incrementar los precios.

La Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (Faipa) advirtió que el sector atraviesa una «situación grave» por el incremento de costos de producción, por lo que los precios de sus productos subirán entre 5% y 15% esta semana.

A través de un comunicado, la entidad señaló que hay «un aumento indiscriminado en los precios de los insumos» que obligan a las panaderías a incrementar los precios de sus productos para poder seguir comercializando.

La Federación advirtió que en estos últimos días, «aumentaron sistemáticamente distintos insumos que hacen a la material prima para la elaboración de productos» que fabrican y venden las panaderías en todo el país.

Según la Faipa, subieron fuerte los precios de las harinas, margarinas y grasas y «parece que no hay techo» para los valores de esos insumos. «Solicitamos a las autoridades de aplicación a los fines de que se controlen y regulen a quienes están formando precios y perjudicando al sector que representamos y por ende también al consumidor», dijo la Faipa en su comunicado. Y advirtió que «los aumentos no tienen razón de ser» por lo que de seguir con esta escalada, «irremediablemente deberemos trasladarlos a los precios del pan y derivados, que no es nuestra intención ya que ello impactará sobre nuestras recortadas ventas por estos últimos tiempos».

Miguel Di Betta, presidente de la federación, remarcó en declaraciones a la prensa que desde esta semana el precios del pan deberá subir entre 5% y 15%, dependiendo de la panadería y los productos que elabora.

Según el Instituto de Estadística y Censos (Indec) el precio del kilo de pan francés tipo flauta aumentó un 29,75% en los últimos doce meses, al pasar de 108,02 pesos a 140,13 pesos en el promedio para el Gran Buenos Aires.

Los datos oficiales indican que existe una fuerte disparidad de precios en las distintas regiones del país: en el Noreste el kilo de pan francés fue de 97,90 pesos promedio en diciembre de 2020; en Cuyo se ubicó en 96,58 pesos; en el Noroeste, 104,96 pesos; en la región Pampeana, 112,74 pesos; y en la Patagonia, 140,08 pesos.