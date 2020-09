Gustavo Noriega, más idiota no se consigue

El «periodista» Gustavo Noriega volvió a mostrar que la estupidez humana no tiene límites, en el programa Intratables, hizo una ferviente defensa de los bares de Palermo donde justificó el no uso de barbijo y las mesas sin distancia en que así se favorece que si alguien quiere levantarse una chica, está bien y que esa gente no hace nada malo sino que están «viviendo».

A tal punto llegó la defensa ridícula y en contra de toda recomendación médica que no dudo en agredir verbalmente a Ernestina Pais, personalmente no tengo recuerdos de participaciones relevantes de Noriega y en su paso por Duro de Domar era objeto de burlas constantes, parece que recién ahora se transformó en un periodista incisivo.

Este hombre ya grande ¿es o se hace?

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw