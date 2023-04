Grindetti con el sí fácil para la colecta de Maratea consolidan la impunidad en Independiente

La facilidad con la que Néstor Grindetti, presidente interino del Club Atlético Independiente ha dado el OK sin consulta alguna a los socios, para que Santiago Maratea realice su colecta para pagar las deudas del club que se estiman en más de 25 millones de dólares, ya comienzan a generar dudas y criticas entre los socios e hinchas, además de ser una movida con más dudas que certezas.

Por el ejemplo, la ayuda de Maratea tiene un condicionamiento por lo menos que se dio a conocer y es que los primero 5 millones de dólares sean para pagarle la deuda al club América de México, es decir, alguien que no pertenece al club, impone condiciones, algo que en principio es violatorio de los estatutos por los que se rige el club, pero que Grindetti está dispuesto a incumplir con tal de recibir el dinero.

Nada han mencionado al momento sobre el porcentaje que Maratea se llevará de la recaudación, situación que debería ya ser transparentada a la comunidad, para mostrar transparencia.

Por los dichos del propio Maratea, respecto a que en solo 3 días el estima tener la mitad del dinero recaudado, con lo difícil que es conseguir aportes, es de pensar que la colecta es la excusa perfecta para que algunos aprovechen a blanquear dinero y no hay ninguna aclaración de si la colecta va a ser auditada para evitar justamente esa situación, más en un club donde justamente lo que le ha faltado a la fecha es transparencia.

Por otro lado, nada se dice respecto a las denuncias por el vaciamiento del club y Grindetti que solicitó licencia como intendente, supuestamente para ocuparse de la situación económica del club, parece que está muy tranquilo porque en lugar de ocuparse como prometió por sacar al club del problema, está dando vueltas por la provincia de Buenos Aires con su campaña política, es decir, no trabaja como intendente, ni como presidente del club, es decir, sus prioridades no son honrar a quienes lo votaron sino sus propias ambiciones, cosas que deben tener en cuanta al momento de votar, si lo que quieren es un tipo que sin problemas deja sus obligaciones para ir a gastar el dinero que no es de él y mostrarse en cualquiera menos en donde debe estar.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw