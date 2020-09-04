Grave denuncia a OSPeCon

En redes sociales, circula una grave denuncia contra la Obra Social OSPeCon (Construir Salud), de la UOCRA.
Reproducimos textual la denuncia:
¡¡¡AYUDA POR FAVOR!!!
NECESITAMOS QUE LA OBRA SOCIAL OSPeCon (CONSTRUIR SALUD) AUTORICE LA CIRUGÍA Y LA INTERNACIÓN DE JOAN EMANUEL ROMERO ARZE, PARA LA COLOCACIÓN DE UN ESTIMULADOR VAGAL.
EL NENE TIENE SOLO 2 AÑITOS Y PADECE EPILEPSIA REFRACTARIA, PARÁLISIS CEREBRAL, SÍNDROME DE WEST, Y NECESITA DEL ESTIMULADOR COMO TRATAMIENTO QUIRÚRGICO PARA FRENAR LAS CONVULSIONES, QUE CADA UNA EMPEORA EL ESTADO DEL PEQUEÑO.
ÉSTA SOLICITUD YA VIENE PIDIÉNDOSE HACE TIEMPO, Y FUÉ SOLICITADA POR 3 MÉDICOS DIFERENTES. EL PEDIDO FORMAL DEL DOCTOR MAGDALENA, QUE LUEGO RATIFICA Y RECLAMA EL DOCTOR MAZZOLA, DEL HOSPITAL GUTIÉRREZ, POR RIESGO DE MUERTE SÚBITA. Y LUEGO TAMBIÉN LO PIDE EL DOCTOR BARTULUCHI, DEL FLENI. PERO LA OBRA SOCIAL SIEMPRE PUSO Y SIGUE PONIENDO TRABAS, LOGRANDO SIEMPRE DAR UN PASO HACIA ATRÁS.
EL PEDIDO MÉDICO YA ESTÁ HECHO, Y EL MENOR TIENE TURNO PARA LA CIRUGÍA EL PRÓXIMO LUNES, 7 DE SEPTIEMBRE, EN EL INSTITUTO FLENI, PERO O.S.Pe.Con SIGUE SIN AUTORIZAR LA CIRUGÍA.
AYUDEN A DIFUNDIR PARA QUE CONTRUIR SALUD SE HAGA CARGO DE UNA VEZ POR TODAS DE LO QUE CORRESPONDE Y PRIORICEN LA SALUD COMO DEBE SER.
QUE JOAN NO SEA UN NÚMERO MÁS. SU VIDA Y SU SALUD ESTÁN EN JUEGO.
ENTRE LAS FOTOS HAY UN VIDEO DE COMO SE LA PASA CONVULSIVANDO EL BEBÉ.
EL JUEZ YA DICTAMINÓ QUE SE CUMPLA LA MEDIDA CAUTELAR Y QUE OSPECON DEBE AUTORIZAR TODO!! Y AÚN ASÍ, LA OBRA SOCIAL SIGUE SIN CUMPLIR Y PONIENDO MÁS TRABAS.
YA NO SE COMPRENDE QUÉ MÁS ES LO QUE ESPERAN.
¡¡DIFUNDIR POR FAVOR!!