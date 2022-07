García, Doval y Ferro, la hipocresía y la buena vida sindical

Cuando algunos dirigentes sindicales hacen publicaciones hipócritas y ridículas uno puede pensar en dos cosas, una dirigencia ilegítima donde no hay oposición porque los que están se enquistaron y adueñaron del sindicato para transformarlo en un «kiosco» de negocios o bien que los trabajadores tienen lo que se merecen por no saber votar.

Cuando uno ve al «cholito» hoy ya adulto mayor, que de chiquito venía de la mano del «Cholo» mamando sindicalismo, pero que no sabe lo que es trabajar de verdad, entiende muchas cosas, lo mismo pasa con Hernán Doval, que con su familia han hecho de la política un medio de vida muy lucrativo.

Quizás la excepción es Daniel Ferro, que supo aprovechar a estos dos negociadores antes que sindicalistas para hacer la diferencia económica cumpliendo sus propios sueños y aprovechando los aportes de los trabajadores para que García y Doval financien sus negocios e incluso su participación política en el Club Independiente y esto es así porque Ferro tiene la capacidad de mentirles en la cara a los trabajadores sin que se le mueve un músculo facial.

Que este trío de oportunistas, mediocres y ambiciosos hablen en un comunicado de 3 líneas que se reunieron con otro gremio para hablar de las problemáticas similares que tienen los trabajadores municipales y los judiciales bonaerenses deja algunas cosas sin aclarar y como dice la canción para Hugo Russo de la AJBla foto con los municipales se resume en «estoy perdiendo imagen a tu lado», porque el primer problema de los municipales o por lo menos del sector de García y Doval son justamente ellos.

Conclusión hay que ser muy valiente y hasta imprudente en tomarse una foto con personajes que no ocultan el despilfarro que han hecho de las cuotas sindicales, viviendo como ricos cuando justamente ellos hablan de sueldos de pobreza, ¿entonces? ¿cómo hicieron ellos? no es difícil de pensar, los números no les cierran por ningún lado.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw