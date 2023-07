Franco Rinaldi el elegido de Jorge Macri no para de generar repudios incluso dentro de JxC

El primer candidato a legislador Franco Rinaldi, motorizado por Jorge Macri no para de generar repudio entre propios y ajenos, a sus polémicas declaraciones sobre arancelar la educación universitaria cuando él se beneficio de la gratuidad de la UBA, la denuncia de que es un «ñoqui» en la Auditoría General de la Nación donde lleva 9 años con un sueldo que supera los $500 mil pesos y no concurre desde antes de la pandemia, se le suma sus declaraciones sobre temas sensibles donde exterioriza su forma de pensar.

Si bien es grave que alguien se burle públicamente de temas como la elección o preferencia sexual de otros, banalice los femicidios y llame a los pobres negros o diga que la 31 se soluciona con un lanzallamas.

Dentro de su propio espacio político JxC se quieren despegar de él y aclaran que repudian sus dichos y piden su renuncia como candidato con una lógica acertada de que no hacerlo es avalar un candidato que pasa por sobre la Ley. Mariela Coletta, presidenta de la UCR Capital ha sido muy firme al respecto y se valoran sus argumentos.

Tampoco desde la AGN se han expedido al respecto de la denuncia contra Rinaldi, que debería ser despedido y devolver los sueldos percibidos por los que no trabajo y por ende no le correspondían cobrar, no hacerlo es encubrir un claro acto de corrupción.