Francisco Sánchez critico desde España, las leyes de aborto, matrimonio igualitario y divorcio

Francisco Sánchez habló en el mismo evento conservador en el que mañana disertará el presidente Javier Milei. Pidió “recuperar los valores tradicionales”

Francisco Sánchez es, junto a Karina Milei, el otro funcionario argentino que también viajó a España junto a Javier Milei para participar del encuentro conservador “Europa Viva”, en el que mañana el presidente será uno de los oradores. El secretario de Culto habló hoy y reabrió la polémica al cuestionar, entre otras cosas, las leyes de divorcio, matrimonio igualitario y aborto legal.

“Soy conservador. En Argentina, el conservadurismo ha ido retrocediendo”, comenzó su presentación Sánchez, que luego continuó por un recorrido histórico sobre la aprobación de esas leyes en Argentina.

“En 1987, en plena crisis económica, el pésimo Gobierno radical alfonsinista promovió el debate por el divorcio vincular, y se aprobó. En el peor momento para plantear un tema como ese en una Argentina en crisis económica”, afirmó. Enseguida, recordó que Cristina Kirchner promovió el matrimonio homosexual: “Muchos creíamos que no era el momento en Argentina en plena crisis como vivimos casi siempre, pero lo promovieron y lo aprobaron”.

Luego, mencionó la ley de aborto legal, que fue aprobada por el Congreso en 2020, “en plena crisis gravísima, no solo económica sino también por el covid”. Según el funcionario argentino, el entonces Gobierno de Alberto Fernández no solo impulsó la ley, sino que también buscó “promover” la interrupción del embarazo.

Sánchez agregó que “también se aprobaron leyes para que la ideología de género sea obligatoria en las escuelas, para pervertir a nuestros hijos, para hacer daño a nuestra sociedad, y los conservadores seguimos aferrándonos a lo poco que nos dejaron”.

“Es importantísimo que aquí estemos unidos, conservadores de todo el mundo, para defender no solamente lo que tenemos sino para recuperar los valores tradicionales”, cerró sus dichos el secretario de Culto.

Cercano a Patricia Bullrich, con muy buen vínculo con la vicepresidenta Victoria Villarruel, Sánchez fue elegido por Javier Milei para estar al frente de la Secretaría de Culto, envuelto en una fuerte polémica, principalmente, por haber pedido la pena de muerte para Cristina Kirchner y por haber criticado duramenta al papa Francisco.

El exdiputado neuquino había cuestionado a Francisco el año pasado por la designación del ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni en la Junta Académica Fundadora del Instituto para la investigación y promoción de los Derechos Sociales “Fray Bartolomé de las Casas”, en el ámbito de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales.

“Caso para estudiosos encontrar un Papa que haya hecho tanto daño”, dijo en aquel momento Sánchez, quien luego pidió disculpas públicas.

“Sin dudas que me arrepiento de lo que señalé en relación al Santo Padre. Seguramente por la cuestión política, cruzada por la grieta que ha dominado la escena política en los últimos años, la designación de Zaffaroni fue interpretada por mí, y por otros, como algo negativo para la política argentina sin comprender, en mi caso, las implicancias que en realidad tiene cada acción del Santo Padre y el Vaticano. Parte de la ignorancia, las pasiones y cierta imprudencia me llevaron a cometer ese error. Me arrepiento y pido perdón”, dijo este año, cuando su designación aún no había sido oficializada.

En octubre del año pasado, Sánchez también tuiteó contra el islamismo. “Hoy se cumplen 452 años, en que las fuerzas católicas vencieron a los otomanos en la batalla de Lepanto. Buen día para recordar la gesta que salvó a la cristiandad y a Occidente todo de las hordas islámicas. Espero que el mundo encuentre rápidamente la paz”, escribió en sus redes sociales.

Su designación como secretario de Culto también generó inquietud y desaprobación en parte de la comunidad judía argentina. En las redes sociales circula un video con una entrevista al ex legislador, quien, en diálogo con una joven libertaria que se hace llamar Delfina Wagner, avala una teoría conspirativa sobre la colectividad judía: señala a George Soros y a los Rockefeller como ejemplos de los poderosos que forman parte del “sionismo internacional” que dominan el mundo. “Hay gente muy poderosa, tomando decisiones sobre la soberanía de los Estados y los derechos individuales”, remata el ex diputado.

Sin embargo, el mayor foco de atención sobre la figura de Sánchez estuvo puesto durante el 2022, en particular tras los alegatos del fiscal Diego Luciani en la causa por la obra pública, una investigación que giró en torno al empresario Lázaro Báez y a la ex presidenta Cristina Kirchner. En agosto de ese año, el neuquino pidió la “pena de muerte” para la ex vicepresidenta: “12 años por robar impunemente es casi nada. El año pasado presenté un proyecto de ley para que este tipo de delitos sean considerados traición a la Patria. Merecen la pena de muerte, no una liviana prisión domiciliaria”.