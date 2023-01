Francisco Oneto «machirulo y cobarde», le dijo la «locomotara» Oliveras al mediático abogado

Una vez más y van varias de las payasadas mediáticas del «abogado» Francisco Oneto que opina de manera tendenciosa sobre cuestiones que tienen interés en la sociedad y este mediocre personaje del derecho a falta de méritos cartonea prensa desde el escándalo.

Cómodo en su «personaje» de macho Alfa, siendo en las redes sociales un ícono contra el feminismo y descalificando las denuncias de femicidios, abusos y los pedidos de justicia por las mujeres, este abogado ha sido noticia por defender a acusados por violaciones, abusos sexuales y pedófilos, incluso a cobardes denunciados de cometer algunos de estos delitos en manada o grupo como prefieran describirlo.

Todo acusado merece un abogado que lo represente, eso no se discute, pero una cosa es defender las garantías y los derechos de toda persona y otra muy distinta es hacer un circo del horror de la defensa, descalificando no solo a la víctima sino a la condición de mujer, considerando en limitada capacidad de comprensión que no toda mujer es feminista y que aún así lo fuera no es menos valiosa la tutela de sus derechos.

Entre sus defendidos tenemos a Leonardo Cositorto, quien acusado de estafas contrato al mediático abogado al que su boca lo traiciono en pleno debate online, Francisco Oneto, el mediático abogado que se hizo famoso al cuestionar a grupos feministas que se movilizaban para poder sancionar la interrupción voluntaria del embarazo.

El moderador fue el usuario Osvaldo “Beto” Mendeleiev, uno de los primeros en exponer a Zoe Cash y que hace una parodia de uno de los personajes de Peter Capusotto. Oneto, quien fue invitado a refutar que la empresa de Cositorto es «una estafa», accedió a debatir y a contestar preguntas de los usuarios.

En un momento del debate, Mendeleiev hace una repregunta técnica donde básicamente le pide al abogado que explique cómo esta empresa puede lograr que la Zoe Cash tenga el mismo valor que el oro, siendo que para eso tendría que tener un respaldo superior al que hoy tiene el Banco Central. “Deberían existir 100 mil kilos de oro. “El Banco Central tiene 55 mil kilos de oro, o sea serían dos veces las reservas del Central”, lanzó.

Oneto, insólitamente, justificó: “¿Vos sabés que Pablo Escobar pagó la deuda externa de Colombia? Hay ciertos privados que pueden tener más dinero que un Estado”. Para colmo, Oneto sufrió un curioso lapsus en el que afirmó: “Soy abogado penalista, me contrataron para defender una estafa”.

Si de estafas y estafadores se trata también fue una de las caras que defendían a la empresa estafadora y evasora Vicentin, parecería que el muchacho siempre está del lado de los más malos por así llamarlo, pero de esas cosas no habla ni se arrepiente, aún cuando nos hayan perjudicado a los argentinos.

Defendió a Jonathan Fabbro, acusado y arrestado en México por las acusaciones de su sobrina de tan solo 11 años de violación y una vez más Oneto demostró ser poco ético y medido, micrófonos delante se despachó sorprendiendo a todos, «Es una nena con mucha imaginación». Con esas palabras describió el abogado Francisco Oneto a una niña de 11 años víctima de abuso sexual. El acusado es el futbolista Jonathan Fabbro y Oneto, su letrado. Sin tapujos, el doctor fue más allá y llegó al límite: «La nena miente, no fue violada».

Este personaje junto a dos abogados más, entendían que la violación a una menor de 16 años en Playa Unión de Chubut, en realidad obedecía a un “accionar doloso de desahogo sexual”, teoría que el fiscal de la causo compró e incluso intentaron un acuerdo de juicio abreviado que fue desestimado por el Juez Marcelo Nieto Di Biase.

Los jóvenes acusados, que ya no viven en Chubut debido al repudio social que suscitó el caso, son miembros de familias de un selecto círculo de empresarios y políticos de Chubut. Si bien inicialmente la denuncia incluyó a cinco hombres, solo tres resultaron imputados en el juicio. Se trata de Luciano Mallemaci, hijo del dueño de una inmobiliaria reconocida en Puerto Madryn; Ezequiel Quintana, integrante, junto a miembros de su familia, de la firma Andequin S.A., dedicada a la construcción, y Leandro Del Villar, nieto de un senador nacional y proveniente de una familia vinculada al negocio portuario.

En tanto, Robertino Viglione, nieto del ex gobernador radical Atilio Oscar Viglione, y dueño de la casa en donde ocurrieron los hechos, y Tomás Soriano, señalado como quien hacía de “campana” mientras abusaban de la joven, fueron desvinculados del caso durante el proceso de investigación conducido por el fiscal Rivarola.

Acá también Oneto hizo un video en YouTube porque es el hombre online desde donde se siente cómodo haciendo monólogos tendenciosos donde cita por ejemplo en este caso a los medios que cubrían la nota como medios con periodistas estúpidos, demostrando ser un monigote al hablar de que los abusos solo pueden ser probados si se prueba la intención que tenía quien los realiza, según esta teoría garantista de abusadores, no alcanza con que el tipo te meta un dedo en el culo, sino que además el fiscal o la víctima deben probar que fue con intenciones de un deseo sexual, ya que si lo hizo por curioso no tendría pena, digo, para que alguien diga semejante barbaridad y convencido de ello, uno empieza a pensar si no le ocurrió algo a él y se lo justificaron de esa forma, porque ya que vamos a citar escritos, al respecto sobra bibliografía. Bueno, de esta calaña es este tipo.

Todos «hijos del poder», al igual que los juzgados ahora en Dolores por el aberrante homicidio de Fernando Baez Sosa y como no podía ser de otra forma mediante zoom y casi como una caricatura aparece opinando con una polera Francisco Oneto, obviamente del lado de los «villanos» justificando una no condena grave porque en realidad según sus dichos, UNAS PATADAS EN LA CABEZA NO MATAN A NADIE, abría que ver si este ridículo se ofrece sin dudar para comprobar si sus dichos tienen algún sustento y se somete a ser pateado por algún deportista la misma cantidad de veces para probar que habla con fundamento.

En el piso de Crónica TV se encontraba invitada Alejandra «Locomotora» Oliveras que no dudó en decir que no hablen boludeces lo que enojo y sacó al abogado Oneto quien junto a Omar Saker, otro monigote mediático comenzaron a decirle a los gritos que se quede callada la boca porque ellos son profesionales y ella habla desde lo emocional, lo que tuvo nuevamente una respuesta de que hablaban boludeces ya que no tiene nada de emocional decir que patear en la cabeza a alguien desvanecido en el suelo puede matar a lo que los abogados seguían burlándose y el conductor permitía lo que ya era una falta de respeto y un acto de discriminación de dos abogados que sí hablaban boludeces, porque sus teorías eran reñidas y solo se sostenían en argumentos que pueden ser válidos para hijos del poder pero no en general para la mayoría de los mortales.

Pero tan ofendido estaba Oneto, que tuvo la ridícula y reprochable idea de decirle a Oliveras, zafas que sos mujer y no un hombre porque si no te lo explicaba de otra manera, esta frase además de ser incorrecta en boca de un abogado que debería ser sancionado por el Colegio de Abogados donde se encuentra matriculado, hizo reír a Oliveras que lejos de victimizarse le dijo ah que comentario machista, sos machirulo y cobarde, decirme eso por zoom.

Otro acto cobarde, repudiable y que desprestigia el ejercicio de la profesión, si Ana Rosenfeld fue sancionada por sus declaraciones televisivas lo mismo debería ocurrir con este impresentable y cobarde que vive generando discursos de odio, porque no critica desde lo ideológico al feminismo, sino que lo hace desde imponer su violencia, eso sí, de bien lejos no vaya a ser que la «Locomotora» reaccione y lo exponga como un tipo bocón y débil.

Al final del video que ilustra la nota confirma que con tal de salir en los medios, Oneto dice cualquier cosa e incluso se contradice cuando se pone en la posición de ser un ser superior al que lo avala su título de abogado cuando opina sobre el arresto en su momento del violento Eduardo Prestofelippo, más conocido como El Presto, quien fue allanado y arrestado por la PFA en Córdoba por primero resistirse al allanamiento insultando y amenazando a los policías quien al rato al enterarse de su detención paso al llanto desconsolado como todos estos personajes. Con lo cual evidencia que su boca lo traiciona y que no es tan inteligente como dice ser, un ser repudiable por su conducta y digno de pena por su cobardía.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw