Francisco Manuel Paoltroni, más ignorante no se consigue

El senador por Formosa de La Libertad Avanza, se presento en Crónica TV, para hablar de lo bien que se está viviendo con las medidas económicas del gobierno de Javier Milei, ante las preguntas de los periodistas, comenzó a levantar la voz, indignado y afirmando que en la Argentina NO HAY HAMBRE sino que lo que pasa es que la gente se queja porque no come lo que quiere, pero eso no es hambre.

Según el senador que es una vergüenza para la política no tiene capacidad para debatir, mucho menos fundamentos o ideas claras, según este impresentables los que realizan los cortes son todos actores que simulan necesidades y desafío a los periodistas a que en unos meses iban a tener que pedirle disculpas cuando la inflación baje.

Se defendió diciendo que no podía explicar la economía porque él solo habla de lo que sabe y pidió que los que dicen que son pobres le pasen sus números de DNI que él iba a investigar si pasan hambre como dicen.

Molesto porque nadie apoyaba sus dichos, se quejó de que lo hicieron ir engañado, que se iba a retirar porque él fue para hablar con «Chiche» que siempre lo trata bien y no con este programa convertido en una jauría que lo agrede.

Esto son los legisladores de La Libertad Avanza, ignorantes, mentirosos, violentos, pero por sobre todo, unos impresentables.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw