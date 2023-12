Francia: Macron criticó el accionar israelí en Gaza y pidió un alto al fuego duradero

El presidente de Francia consideró que si Israel avanza en su objetivo de destruir a Hamás «la guerra duraría diez años».

Emmanuel Macron, el presidente de Francia, expresó durante la conferencia mundial sobre el clima COP28 la necesidad de lograr un alto al fuego duradero en el conflicto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. Si bien intenta poner todos sus esfuerzos para llegar al objetivo de una tregua permanente en Oriente Medio, no sabe si lo conseguirá. En este marco, el mandatario francés pidió a las autoridades israelíes desde Dubái que «definieran con más precisión sus intenciones y el objetivo final.»

«¿Qué significa la destrucción total de Hamás, y cree alguien que eso es posible? Aunque fuera posible, la guerra duraría diez años», planteó el mandatario francés durante su estadía en Dubái. En este sentido, Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, respondió casi inmediatamente desde Israel que la única forma de «derrotar totalmente» a Hamás es la ofensiva terrestre sobre el enclave palestino. «Seguiremos persiguiendo todos nuestros objetivos bélicos», subrayó el premier israelí en la televisión.

Sin embargo, la posición de Macron parece desentonar con la postura adoptada por la Unión Europea que exigió ceses al fuego temporales pero no duraderos. En este sentido habló el Canciller alemán Olaf Scholz: «Me alegra admitir que no creo que sea correcta la exigencia que algunos hacen de un alto el fuego inmediato o una pausa larga, que es básicamente lo mismo«. Para el mandatario alemán un freno en los enfrentamientos significaría «que Israel debería dejar que Hamás se recupere y compre nuevos cohetes para que luego puedan disparar de nuevo. No podrán aceptar eso».

La posición ambigua de Francia

Francia fue uno de los primeros países en solidarizarse con Israel después del ataque del 7 de octubre por aire y tierra perpetrado por el grupo islámico Hamás que dejó más de 1200 muertos israelíes y más de 240 rehenes. Sin embargo, la avanzada ordenada por Tel Aviv en la Franja de Gaza dejó un saldo de 15.000 muertos de los cuales más de la mitad son niños. Por este motivo, Macron impulsó los altos al fuego humanitarios y terminar con el aumento de víctimas civiles.

Pero mientras los ataques islámicos aumentan en las ciudades francesas, el Gobierno prohibió las manifestaciones a favor del pueblo palestino como las masivas marchas que colman las calles de París. Como pasó en Estados Unidos, hasta algunos estudiantes universitarios fueron víctimas de causas abiertas por apoyar la creación de un Estado de Palestina.