Foro Vecinal Avellaneda Segura a la gorra

El invento de Marcelo Mario Frecha, el Foro Vecinal Avellaneda Segura, sigue siendo una trampa y una mentira para los vecinos de Avellaneda, si bien, muchos ya se dieron cuenta de que solo publica lo que a él le puede sumar algo, descartando las denuncias de vecinos en las que no puede difundir por sus «negocios» de publicidad, ponele, en el 2023 sigue desvirtuando todo.

¿Qué tienen que ver con la seguridad publicidades sobre ropa de niños, mecánica automotriz o este tipo de publicaciones que no se sabe que son? Porque ni bien uno comienza a leer, encuentra una diversidad de servicios que nada tienen que ver el uno con el otro aunque todos apuntan a la autoayuda, entonces, no queda clara nada y todo parecería más una chantada más de esas que suele promocionar Marcelo.

Y es que para los que tenemos memoria, la señora comenzó con clases de Zumba, Gym y pasó de un día al otro a lo místico mezclado con una seudo psicología a la que llama consultoría, una actividad no reconocida por la Sociedad Argentina de Psicología, con lo cual hay que tener ciertas precauciones y no poner los problemas en manos de cualquiera, todo bien, con el péndulo hebreo y los registros Akáshicos, pero la salud mental no es para andar jodiendo, menos sin un título que avale ciertas practicas, porque las consultorías no es sinónimo de consultorio.

También es irresponsable promocionar la venta de alimentos sin que se indique habilitación y control bromatológico, justo ahora que se habla tanto de intoxicaciones y si están habilitados entonces deben incluir esa información en la publicidad para cumplir con la Ley de Defensa del Consumidor, ya que Frecha suele quejarse de que muchos no cumplen con las normas o solo es para los que no le pagan publicidad?.

Guarden estas publicidades para que el día que alguien tenga un problema recuerden quien es el que promociona cualquier cosa.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw