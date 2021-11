Familiares de víctimas se marcharon a Tribunales para exigir avances en las causas, denunciaron maltrato

Familiares de víctimas agrupados en “Unidos Queremos Justicia” se manifestaron frente a los Tribunales de Lomas de Zamora para pedir que avancen las causas. Fueron recibidos por el fiscal general y denunciaron que las fuerzas de seguridad intentaron reprimir la manifestación.

Anahí Vázquez, integrante del grupo, aseguró: “Es un desastre que no investiguen, que no haya justicia. Las causas no van ni para atrás ni para adelante y encima tenemos que aguantar las humillaciones de la policía”.

Los familiares se concentraron por la mañana en los Tribunales para visibilizar su reclamo y permanecieron en el hall principal con las banderas de cada caso sin resolver. Luego de mucha insistencia, lograron ser recibidos por el fiscal general.

“Los recibió pero fue lo mismo que la nada, lo hicimos un montón de veces esto. Nos dijeron que en algunos expedientes se comunicaron con la fiscalía. Esto es ahora pero después pasan los meses y no pasa nada”, manifestó Anahí.

Durante la reunión, la fiscalía general se comunicó con la UFI de cada caso y en muchos casos se actualizó sobre lo trabajado en la investigación a las familias. En este sentido, Anahí advirtió que muchos fiscales no se comunican con los familiares ni los mantienen al tanto sobre lo hecho.

“Reclamamos que se pongan a trabajar fiscales y jueces en los expedientes encajonados. Tuvimos una audiencia con el ministerio de Justicia y no nos dan bolilla y por eso decidimos salir a Tribunales porque las causas no avanzan en nada”, afirmó la hermana de Nicolás Vazquez.

En este contexto, los familiares denunciaron que la Policía agredió a un par de padres e intentó desarmar la manifestación. A raíz de lo acontecido, piensan en denunciar a un efectivo policial.

“No hemos recibido agresiones en otro momento pero hoy no querían que copemos el Tribunal. Lo vamos a seguir haciendo porque tenemos derecho a manifestarnos, somos familiares que estamos reclamando justicia y el Estado se tiene que hacer cargo de las responsabilidades que tienen”, aseveró Anahí.