Estreno Precoz, de Ariana Harwicz

El jueves 2 de septiembre se estrena Precoz, una obra basada en la novela homónima de Ariana Harwicz, con dirección de Lorena Vega y las actuaciones de Julieta Díaz y Tomás Wicz. Las funciones serán presenciales todos los jueves y viernes de septiembre y octubre, a las 20.30 horas, en Dumont 4040, Santos Dumont 4040. Entradas por Alternativa.



«Detonarse, estallar y después morir. Escribir y después morir. Precoz fue animada por los viñedos de noche, cuando nadie se atrevería a cruzarlos sin una pistola. Precoz fue impulsada por esas corrientes salvajes de agua que se llevan cuerpos y objetos para siempre. Eso es la maternidad en Precoz. ¿Por qué el hijo debe crecer? ¿Por qué el hijo debe partir en scooter y hacerse punk o sátiro o drogadicto? ¿Por qué debe la madre envejecer antes que el hijo? ¿Quién dijo que eso es Ley? Precoz es una visión de muerte en la cocina, de muerte entre las piernas. Y también ese fulminante amor», Ariana Harwicz.



Sinopsis

Una madre y su hijo adolescente circulan en una geografía incierta y hostil. Algo de la endogamia entre ellos no cede y es el Estado el que aparece para reclamar a la madre sobre los cuidados al hijo. Pero no los ayudan, no los contienen: solo observan con indiferencia su vínculo intenso. Ellos se debaten entre la ternura y la locura, caminan sobre los márgenes y se relacionan afectivamente con el mundo de un modo torpe y mimético. Casi gemelos, casi enemigos, la madre y el hijo ven sacudido su mundo con la aparición de un hombre que la enamora a ella y a él lo vuelve el cómplice perfecto. Bordeando los límites del amor insano y perfecto, la soledad más absoluta y el desprecio de la sociedad, juntos son dinamita: separados, no son nada.



Ficha artística-técnica

Autora: Ariana Harwicz

Adaptación: Juan Ignacio Fernández

Actúan: Julieta Díaz, Tomás Wicz

Música original: Sebastián Schachtel

Escenografía: Rodrigo González Garillo

Diseño de movimiento: Jazmín Titiunik

Vestuario: Julieta Harca

Diseño de luces: Ricardo Sica

Diseño gráfico: Leandro Ibarra

Fotografía: Sebastián Freire

Prensa: Marisol Cambre

Producción: Intensa Producciones

Producción general: Natalia Kleiman, Flor Monfort, Julieta Díaz

Asistencia de producción: Mercedes Aranda

Asistencia de dirección: Mercedes Aranda

Dirección general: Lorena Vega

Estreno jueves 2 de septiembre

Jueves y viernes a las 20.30 horas

Dumont 4040 – Santos Dumont 4040 – CABA

Duración: 80 minutos

Hasta el viernes 29 de octubre