Esteban Trebucq el «medio pelo» de Crónica

Se presenta como «el pelado» de Crónica, comenzó siendo uno más de los pintorescos personajes que tiene en pantalla Crónica donde hacen una parodia del periodismo, con algún toque de «amarillismo», pero casi nada de rigor periodístico, las noticias no las describen como son, no investigan ni chequean, sino que dependiendo del horario y el conductor, la misma noticia en el mismo canal, tiene posiciones muy disímiles.

En ese circo mediático uno de los que tuvo un viraje importante es Esteban Marcos Trebucq, CUIT: 20-25273146-7, según informa la AFIP, REG. TRAB. AUTONOMO Categoría T3 Cat I Ingresos hasta $25.000, raro que alguien como «el pelado» que hasta cambio su forma de vestir, tribute por esta categoría.

Desde hace un tiempo, su forma de tratar a los entrevistados cambió de una forma reprochable, suele hacer comentarios a veces acertados y muchas veces no, como si fuera un reconocido abogado, cuestionando el reclamo de víctimas y avalando demoras judiciales en un supuesto conocimiento de la Ley que no tiene y por su propia ignorancia, cae en el ridículo, hace años que la justicia argentina incumple las normativas llegando la situación hasta la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, raro que un periodista ignore esto.

Esa posición de superioridad de apurar a los entrevistados con qué le digan que artículo del Código dice tal o cual cosa, más el amenazar con terminar la nota, lo muestran como un enorme ridículo al que parece que la «fama» de Crónica lo dejó mareado, como si «Crónica» fuera la élite del periodismo.

Pero sin dudas sus miserias personales las expuso cuando se burló el día 26 de julio de los entrevistados por la «Marcha de las Antorchas por el 70 Aniversario de Evita», al preguntarles a gente humilde ¿cuál era el legado de Evita? y decir que «esa gente» no sabe nada, que son unos ignorantes y que no comprenden ni lo que significa la palabra legado.

Es evidente que como te jactas ahora te identificas con la «derecha», pero yo diría que con la derecha ignorante, porque uno puede comprender y no compartir ideologías de clase, no se puede juzgar al que desde su nacimiento rico y sin necesidades no comprende la falta de oportunidades del otro o cree pertenecer a una élite aún cuando no hizo otro mérito que nacer en esa casta, pero vos, que sos empleado y fuiste empleado del Diario Hoy, no podés considerarte de élite. Mucho menos burlarte de alguien preguntando por el legado de Evita.

El legado consiste en las acciones por las que la persona será recordada. Los proyectos que entrega a la sociedad y a la familia para que sean mejores, digamos que resulta ridículo preguntar por el legado de Evita a gente que marcha por ella 70 años después de su muerte, digo, vos te crees que alguien va a marchar por vos cuándo pase un año de tu partida?, yo lo dudo, digamos que tu legado a la fecha deja mucho que desear, si me pongo en tus zapatos, diría que ya fracasaste como padre, al legarles a tus dos hijas un matrimonio divorciado, ¿de verdad te crees un tipo superior a los que boludeas? por estar en Crónica y en Bravo TV?, pero creo que la ética te falta porque algo en tu facturación no cierra, seguís siendo empleado, no sos un empresario, salvo que te representes como tal por administrar hosting, no sé, creo que sos algo falso Rick.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw