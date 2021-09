Escobar: Se suicidó una mujer policía

Cátedra Abierta “Plan Fénix”-Facultad de Ciencias Económicas-Universidad de Buenos Aires El Gobierno argentino se encuentra actualmente abocado a una compleja negociación conel Fondo Monetario Internacional a fin de reestructurar el préstamo otorgado en 2018, porun valor cercano a los 44.000 millones de dólares, que comporta un plazo de repagoinviable. No hay dudas de que el…

Y una vez más el tiempo me ubica entre los que no se equivocaron al señalar un presidente débil y cada día más ridículo como lo es Alberto Fernández, que pierde unas elecciones por no estar a la altura del ejercicio de la presidencia. Los ministros que vengo señalando como inútiles, empezando por Santiago Cafiero…