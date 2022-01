Ernesto Bernal un ridículo con doble moral

Una vez más las redes sociales tienen esos personajes que llenan sus muros con imágenes de iglesias, se definen defensores de las dos vidas y hasta dicen ser solidarios, pero cuando no están en modo hipócrita se les escapa lo infames que son.

Una publicación en un grupo ofrecía trabajo de peón de limpieza temporario con un horario de 08: 00hs a 17:00 hs. y un pago que se encontraba por debajo del habitual para trabajo eventuales, lo que motivo que algunos de los miembros del grupo se expresaran en contra de los ofrecimientos que solo tienen como fin un beneficio para quien hace la oferta laboral.

Las respuestas fueron las esperadas en una Argentina dividida en cuanto a la visión social que tiene cada sector, aunque los que se identifican con los de la derecha además de infundados suelen ser discriminatorios y repudiables.

Entre estos personajes impresentables y que merecen un fuerte repudio social, el más activo fue Ernesto Bernal, un anciano cargado de odio social que comenzó a ser hostil con los que consideraban poco el pago ofrecido y no tardó en mostrar su falta de argumentos y su limitada inteligencia para debatir.

Según este añoso ignorante de las leyes laborales, los que no tangan estudio deben aceptar lo que les den ya que no tienen derecho a reclamar un pago digno, curiosamente este personaje no califica para su propio ejemplo, pero debe ser que él se auto referencia como un hombre de mérito.

Lo invité a debatir públicamente sobre sus argumentos ya que a mi comentario sin nombrarlo su reacción ridícula fue la de ir a mi muro a poner caritas como si un adolescente se tratara y si todo fuera un chiste jugaría sin problemas su juego, pero cuando alguien en una red y en un grupo de compra venta descalifica a otros por su condición social, no lo tomo como un juego, no soy ni quiero ser indiferente y considero es un acto de justicia social exponer a semejante impresentable, que como todos los cobardes de su calaña te insultan y te bloquean.

De nada sirve hacerte el católico, el solidario si en tu cabeza solo existe el odio insensato, porque respeto al que debate con ideas, puedo no compartirlas pero tiene una lógica, ahora cuando agredís a otros que por falta de experiencia te parecen menos, pero evadís un debate público donde como dice el refrán «los pingos se ven en la cancha» y huis como los pollitos en fuga, sos patético, Ernesto Bernal, que tus nietos, tus hijos, tus amigos y conocidos sepan lo que sos, pero especialmente la comunidad de la iglesia sepa que sos un gran hipócrita, un pecador y un incoherente.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw