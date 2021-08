Entrevista al dueño de La Santería, pandemia, fe y como seguir

La pandemia fue para muchos ciudadanos y comerciantes una dura prueba a su templanza, algunos tuvieron que cerrar, otros invertir sus ahorros en sostener el negocio y a los empleados, además de reinventarse para las nuevas formas de venta en aquellos rubros donde no eran considerados esenciales y por ende no podían abrir sus puertas.

Un comercio que a diario tiene muchos clientes es el de las santerías, donde las personas concurren buscando algo que les de alivio espiritual, poco importa la creencia o religión que profesan, la fe no distingue ni discrimina, se podrían contar miles de anécdotas sobre las personas que concurren en busca de lo que le recomendaron, le indicaron o ellos creen les dará seguridad y protección.

La oferta es variada de objetos, algunos para los que no conocen ciertas religiones o cultos pueden parecer vinculados al diablo o el mal, pero siguen siendo simples objetos, será el uso que a ese objeto le de quien lo adquiera y la carga que sobre ese objeto se transmita.

Mariano es el dueño de La Santería ubicada en el partido de Lanús, en uno de los laterales de la estación ferroviaria y su entrevista además de aportar un testimonio sobre la pandemia, la economía y la fe, es muy rico en cuanto es objetivo y claro, no es ni medium, tarotista o brujo, es un comerciante, su santería es mencionada en redes sociales por quienes han concurrido como un lugar donde la atención es excelente, esto surge por el respeto que se tiene del cliente y quizás por esa distancia de no vender otra cosa que productos y no ilusiones o predicciones.

Los invitamos a escuchar la entrevista de la gran directora Ruth Gómez autora de documentales que han impactado en los cinéfilos entre otras destacadas producciones del cine nacional.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw