Empezaron una campaña en redes para que L-Gante sea liberado: «No es un delincuente»

El cantante de cumbia continúa preso en la DDI de Quilmes por privación ilegítima de la libertad y amenazas y encubrimiento agravado.

L-Gante se encuentra detenido hace más de dos meses en la DDI de Quilmes por una causa de privación ilegítima de la libertad y amenazas, a la que se le agregó otra por encubrimiento agravado.

A pesar de que los abogados del cantante pidieron la excarcelación extraordinaria, la cual fue declarada admisible por la Cámara de apelaciones de Mercedes, Elián Ángel Valenzuela sigue tras las rejas y a la espera de nuevas noticias.

En ese contexto, su mánager, Maxi El Brother, empezó una campaña en redes sociales exigiendo la libertad del cantante de cumbia. La iniciativa tiene como consigna compartir una foto de L-Gante con algunos de sus temas, apoyando y visibilizando lo que sucede.

«No tiene antecedentes, no es un delincuente, no hay pruebas, no hay delito, hay testigos, hay videos, hay supuestas víctimas diciendo la verdad de los hechos como sucedió y no como dicen los abogados querellantes y quieren imponer en los medios, muchas mentiras, irregularidades y exageraciones, tratando de demonizar un género musical por su origen y por sus expresiones culturales», dice la publicación de Instagram.

“Este estilo de música saca pibes de la calle, hay un mensaje de superación en lo cotidiano y expresa una realidad de los barrios en sus letras, da trabajo a muchas familias, mueve la economía, etc. Todos sabemos lo que está pasando. Libertad para L-Gante”, agrega.

El mensaje de L-Gante desde la cárcel

Tiempo atrás, compartieron una historia de Instagram mediante el perfil oficial de L-Gante que decía: «Los veo en breve y con mucha música. Los quiero», un mensaje que ilusionó a sus fans, quienes lo tomaron como indicio de que podría estar muy cerca de abandonar la prisión.

La foto que acompaña al texto es vieja y se lo ve al cumbiero de espaldas, con una frase que dice «mensaje de Elián».