Elizabeth Gómez Alcorta la ministro del ridículo

Una vez más la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades vuelve a quedar en ridículo en los medios, pero esta vez en un acto oficial en donde el festejo por el supuesto logro se transformó en un momento tenso en el que el presidente de la Nación Alberto Fernández quedó en ridículo mientras la ministro no podía creer lo que ocurría y se tocaba nerviosa el cabello sin disimular que estaba en crisis.

El escándalo en la presentación oficial de los primeros DNI no binarios, fue montado como una especie de «caballo de Troya» y en cualquier país serio, la ministro hubiera sido despedida o presentado su renuncia, pero no seguiría en el cargo, en el gobierno de Alberto Fernández, ser un funcionario jerárquico inútil es tolerado y al presidente no le molesta hacer el ridículo.

Personalmente considero peligroso a un presidente que no tiene el carácter para cuidar su imagen, no es ser un jefe «copado» es ser un irresponsable.

Gómez Alcorta viene siendo noticia por escándalos con compras millonarias y designaciones irregulares en su ministerio, a pesar de ello goza de buena salud.

Desde la agrupación #TodesConDNI explican que «el Estado Argentino debe emitir documentos que se ajusten a la identidad de género de cada persona», la crítica la fundamentan en que una X no representa la identidad autopercibida de las personas que no se identifican con F (femenino) o M (masculino), simplemente es una letra más.

Una de las críticas que más circuló en redes sociales fue que la norma no fue consultada con las propias personas interesadas, el colectivo no binarie. Parece que la ministra Elizabeth Gómez Alcorta tenía más apuro en que salga, para ocultar el inmovilismo de su cartera frente a la altísima tasa de femicidios, la infructuosa búsqueda de Tehuel y otras problemáticas, en vez de realmente escuchar los reclamos de las personas que el decreto debiera contemplar. Esta medida es un ejemplo de demagogia electoral.

Un activista no binarie de la Asamblea por Hormonas explicó que «la X en el DNI es solo para personas que rectificaron. Ni siquiera sirve para un bebé intersex (según una lógica biologicista aun), imaginate que nace un bebé intersex: como no es ni ’masculino’ ni ’femenino’ pongamosle ’X’ en el DNI. El decreto solo es para personas que rectificaron. No rompe para nada con el binarismo», aseguró.

Según indicaron desde el Gobierno nacional “Argentina es el primer país de Latinoamérica que habilita a través de un decreto la posibilidad de consignar una opción diferente en el campo sexo del DNI, en línea con la modificación que ya han llevado adelante otros países del mundo como Canadá, Australia y Nueva Zelanda”.

El Gobierno oficializó la medida a través del Decreto 476/2021