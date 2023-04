Elecciones en ATE Capital: cuestionan a Catalano el proceso electoral

Las agrupaciones opositoras a Daniel “Tano” Catalano, Secretario General a punto de culminar su segundo mandato en la Seccional de Capital Federal de la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del Estado (ATE Capital), lanzaron un comunicado denunciando “fraude, ocultamiento de padrones y violaciones de estatuto y leyes” en el marco de la realización de un Congreso Ordinario el próximo miércoles 19 de abril para elegir Junta Electoral. Según manifestaron, “son maniobras para no perder la mayoría de Congresales”.

“El Congreso viene perfilando ser un problema para Catalano ya que deberá someter a consideración de más de 700 Congresales la Memoria y el Balance de este año y a votación la composición de la Junta Electoral”, aseveraron en el texto las agrupaciones nucleadas en el espacio opositor «Construyendo la Unidad”. En ese sentido, en el texto aseguraron que es por el temor a una “oposición cada vez más consolidada, que le viene infringiendo sucesivas derrotas políticas desde principios del año pasado y ahora lo acusa públicamente de recurrir a los peores métodos de la burocracia sindical como recurso para no perder el poco poder que le queda”.

En la denuncia, imputaron a Catalano de “haber abandonado la política sindical frente al deterioro de salario” por un acuerdo con el Presidente Alberto Fernández “en pos de aspiraciones políticas personales y priorizando la Interna contra el Secretario General Nacional Hugo «Cachorro» Godoy”. En ese sentido, Hugo Bellón, Secretario de Organización de ATE Capital, agregó que «cuando planteamos la necesidad de salir a pelear por una suma fija que recomponga el salario de los estatales, el secretario general Daniel Catalano se opuso rotundamente diciendo que eso lo dejaba del lado de la interna de Cristina y él había cerrado con Alberto. Su postura de no pelear salario y tratar de alinear al gremio detrás de presidente hizo que muchos no nos sintiéramos representados y tomáramos la decisión de armar un espacio amplio de unidad que luche realmente por los trabajadores y trabajadoras».

El texto también analiza que el miércoles 13 de abril “la fractura en ATE y la falta de conducción de Catalano se pusieron de manifiesto en la calle en la movilización a Gestión Pública”, cuando “los sectores que confluyen en Construyendo la Unidad convocaron a sus afiliados en el mismo punto pero media hora antes que el oficialismo, ganándole la cabecera de la marcha” y logrando desplazar al oficialismo del acto frente al edificio ministerial y ser recibidos por los funcionarios.

También aseguraron que “Catalano está apelando al fraude y al incumplimiento de leyes y del estatuto porque perder el Congreso significaría un certificado de defunción política anticipada”. Ampliando, en el texto afirmaron que “lo acusan de no cumplir con el estatuto del sindicato y su reglamentación, de no exhibir los Padrones, a pesar de estar obligado y de la intimación que hiciera el Consejo Directivo Nacional”. Además, agregaron que “la exhibición de los padrones la exige la reglamentación del estatuto para transparentar la cantidad de Congresales que se le reconocerán a cada sector de Trabajo, en relación a la cantidad del afiliados de cada uno de ellos: 1 congresal por cada 50 afiliados o fracción mayor a 25”.

Los hechos más fuertes que se le atribuyen es “su intención de inventar Congresales para no perder el Congreso ya que, según afirman, está cada vez más solo y no le dan los números». Por eso, dijeron que “la Conducción de la Seccional viene desconociendo los nombramientos de Sectores disidentes”, por lo que el miércoles congresales electos no sabrán si podrán ingresar al recinto, y que Catalano decidió “desconocer el derecho a elegir congresales a los afiliados jubilados, a pesar de la norma que les otorga explícitamente el derecho a elegir Congresales en la misma proporción que los afiliados activos”, lo cual interpretan como “una señal clara del temor que siente el Secretario General de perder el Congreso y de su falta de escrúpulos a la hora de intentar retener alguna cuota de poder en el escenario de creciente soledad en que se encuentra”.

Al respecto de esta denuncia, Luciano Fernández, Secretario Gremial de ATE Capital, manifestó que “es inadmisible porque en cualquier elección, sea de junta interna o de carácter nacional, quienes van a participar para elegir y para ser elegidos saben cuánta gente integra los padrones y sabe cuántos cargos son los que están a disputa o en consideración”. Por otro lado, agregó que “hoy tenemos una situación de nulidad que en el transcurso de las horas vamos a definir si formalizamos a través de una impugnación de carácter asociacional reservándonos la posibilidad de ir al Ministerio de Trabajo” ya que “a esta altura hay sectores que habiendo realizado sus asambleas para elegir congresales, caso del Registro Nacional de las Personas o del Ministerio de Defensa o mismo el Centro de Jubilados, no han tenido confirmación de la acreditación de sus congresales, cosa que a priori genera una situación de incertidumbre de la que obviamente hacemos responsable a Daniel Catalano porque él tiene que garantizar la integridad física de cada uno y cada una de los participantes”.

El comunicado concluye asegurando que “responsabilizan a Catalano y al Sector del Consejo Directivo que se mantiene en el oficialismo de cualquier incidente que pudiera ocurrir el miércoles”. Además, alertaron “sobre el fuerte rumor de que contratarían barrabravas para impedir el acceso de los congresales elegidos por los afiliados en asambleas de sector”. Sobre esto, Fernández planteó que “no es nuestra tónica que haya ningún hecho de violencia, todo lo contrario, pero si hay cualquier situación que ponga en riesgo física o psíquicamente a cualquier compañero o compañera es responsabilidad de Daniel Catalano”.

El Congreso Ordinario se llevará a cabo este miércoles 19 de abril en la Federación de BOX y las elecciones serán en agosto, donde 35 mil afiliados someterán a votación la conducción de la Seccional Capital. Para esos comicios, el espacio opositor “Construyendo la unidad” estará integrado por la confluencia del Frente German Abdala que agrupa Sectores de Trabajo como el Congreso de la Nación, PAMI, la Superintendencia de Servicios de Salud y los Hospitales de la Ciudad de Buenos Aires; Pablo Spataro (CTA Autónoma de CABA) y muchos otros sectores que responden a Luciano Fernández (Secretario Gremial ex integrante del oficialismo), entre otros que abandonaron las filas del oficialismo “en rechazo a prácticas autoritarias y de persecución a las voces disidentes sin ningún tipo de limite ni ético ni moral». Además, Hugo Bellón, titular de la Secretaría de Organización y presidente del Club Atlético Nueva Chicago, quien terminó de consolidar el frente opositor y “sostiene tener los votos necesarios para derrotar a Catalano”.