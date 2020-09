El Silencio de Antonella (ShortFilm)

No soy crítico de cine ni nada parecido, aunque tengo mucha experiencia como espectador y más como periodista de investigación, durante muchos años he acompañado a víctimas y familiares de víctimas por delitos y no siempre es sencillo transmitir en el resto de la sociedad lo que viven día a día los que no tienen voz y no tienen justicia.

Mi editorial es para recomendar un corto argentino, El Silencio de Antonella, dirigido por Ruth Gómez y Horacio Florentin.

El resúmen del corto es el siguiente:

Antonella es una niña de 8 años que vive con su madre en una casa de clase media. Ella comienza a tener comportamientos extraños a poco de ser dejada al cuidado de su tío. Su madre que trabaja todo el día, en un principio se muestra indignada por dichos comportamientos. Pero luego de descubrir la verdad, del abuso que estaba sufriendo, decide tomar una decisión que cambiará su vida para siempre.

Lo recomiendo a quienes no vieron el corto y desde ya están invitados a comentar en la nota su opinión.