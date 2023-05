El «Honorable Concejo Delirante» de Avellaneda

Si los que nos representan, violan la Ley con impunidad y los que dicen ser una oposición distinta no lo denuncian y por el contrario son cómplices, hay que preguntarse si la culpa es del chanco o de quienes le dan de comer.

Durante más de 10 años, el municipio de Avellaneda y el HCD estuvieron en infracción ya que no existía el Boletín Oficial Municipal para que los vecinos puedan acceder a las Ordenanzas y así como lo establece la Ley tener conocimiento de ellas, porque si bien el Código Civil establece que las normas son conocidas por todos, para que esa premisa tenga validez, corresponde al Estado la publicidad de las normas o reglas.

Si bien el municipio contaba y cuenta con la oficina de digesto donde se guardaban copias de las Ordenanzas y por ende debería ser quien diera acceso a los vecinos a la documentación, siempre existieron problemas, o no había hojas, no podían mandar un mail con lo pedido o bien, había que tramitar un permiso violatorio de lo que establece la Ley, hecho por el cual desde El Sindical, fuimos el único medio en denunciar al Ing. Roberto Damián Sicari, incluso en la justicia local por incumplir con la Ley 27.275, aunque los fiscales de Avellaneda militantes y agradecidos al Ejecutivo local por sus cargos dejaron la denuncia para el archivo.

Así el siempre soberbio y limitado en los argumentos Sicari con CUIT: 20-17316014-4, ha seguido impidiendo el acceso a la información de los vecinos, amparado por el impresentable presidente del HCD, Hugo Dino Barrueco CUIT: 20-14767673-6, ambos con inconsistencias patrimoniales que curiosamente no mencionan los opositores, quizás en eso de que entre bueyes no hay cornada y una mano lava a la otra. Concluyendo con la complicidad del intendente Jorge Horacio Ferraresi CUIT 20-14596671-0, todos con muchos bienes sin justificar porque total a los del poder no les interesa investigarse entre ellos.

Así que a los vecinos que suelen escribirme preguntando cómo acceden a las Ordenanzas municipales, tengan en cuenta estas cosas cuando tengan que votar, en teoría hay que presentar una nota en la mesa de entradas del HCD, es decir, te hacen ir hasta allí cuando el municipio ha gastado millones en digitalizar todo, supuestamente para agilizar los trámites y evitar el consumo de papel, bueno, en el HCD de Avellaneda Barrueco y Sicari no se enteraron o no les importa que es lo mismo.

También tengan en cuenta a los actuales concejales de los otros bloques que dicen ser un CAMBIO, pero son más de lo mismo, discuten para la gilada, pero en estas cosas que son importantes para los vecinos, porque es parte de la participación ciudadana y del control de los actos de gobierno se siguen manejando en las sombras.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw