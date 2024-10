El Gobierno mencionó «Falklands» a las Islas Malvinas en un comunicado oficial

En una muestra más del poco interés de Diana Mondino y su equipo por la soberanía de las Islas, un documento oficial denominó con el nombre Inglés a las Malvinas. Horas más tarde, la propia canciller emitió un comunicado en el que trató negar la realidad, se desdijo y anunció un posible despido.

La canciller Diana Mondino no está interesada en el histórico reclamo de la Argentina por la soberanía sobre las Islas Malvinas. Lo dejó en claro antes de asumir su cargo, cuando durante la campaña electoral manifestó en una entrevista con el periódico británico The Telegraph que “los derechos de los isleños serán respetados”, y lo volvió a demostrar en varias oportunidades en estos 10 meses y medio de gestión. Este martes, en una nueva muestra del desinterés del gobierno libertario por la soberanía argentina, la cartera que ella conduce difundió un comunicado que hace referencia a las islas como «Falklands/Malvinas».

«La ministra argentina de Relaciones Exteriores Diana Mondino recibió este miércoles 16 de octubre a Gilles Carbonier, vicepresidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), para tratar la reanudación de las negociaciones del Tercer Plan del Proyecto Humanitario, orientado a la identificación de los combatientes argentinos caídos en las Islas Falklands/Malvinas durante el conflicto del Atlántico Sur de 1982», decía el comunicado de Cancillería, que una vez que estalló el escándalo finalmente fue dado de baja.

Cabe destacar que la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas está asentada en la Constitución Nacional desde 1994: «La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional». Y se aclara: «La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino».

Según versiones periodísticas, en esta oportunidad la provocación estuvo a cargo del equipo de prensa de la Cancillería y no habría sido aprobada por Mondino, que está en la mira del Gobierno de Javier Milei desde hace meses por varios escándalos diplomáticos, en especial tras el conflicto que generó con la Liga Árabe en junio pasado.

Además cabe recordar su participación en el fraude bancario más grande de la historia argentina por el número de damnificados y por el monto que hay en juego”, se trata de la quiebra fraudulenta del BID (Banco Integrado Departamental), de la que participaron no sólo los directivos del banco sino el presidente del Banco Central, Roque Fernández, el superintendente de Entidades Financieras, Eugenio Pendás, y el director del BCRA, Pedro Pou, dejó a 137.000 ahorristas en la lona con una deuda total de 700 millones de pesos. Si, según todos los diarios, el patrimonio del BID suma 3,25 millones. La actual Canciller y economista, designada por Javier Milei, Diana Mondino, y su esposo, Eugenio Pendás, están vinculados al ex Banco Integrado Departamental (BID), un banco cooperativo de Venado Tuerto, y el llamado «fraude bancario más grande de la historia argentina».

«Nos hacemos goles en contra en un tema como este por el que nos vienen pegando», habría afirmado furiosa la canciller tras ver el comunicado, sin embargo la furia completa llegó pocas horas después, con un insólito tuit: Mondino dijo que el comunicado es falso, aunque se desdijo al calificarlo como «una versión maliciosa» y, al igual que Milei, acusó a «la ideología de izquierda».

Sin embargo, no es la primera vez que Mondino manifiesta una posición cercana a la postura del Reino Unido sobre el conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas. En septiembre de 2023, antes de que Javier Milei sea electo presidente, Mondino dijo en una entrevista con el periódico británico The Telegraph que en caso de que el ultraderechista ganara las elecciones “los derechos de los isleños» serían respetados. «Pueden pasar muchos años, pero no se puede imponer ninguna decisión a otras personas, ni a los argentinos ni a nadie. Ya no se pueden imponer decisiones, eso tiene que terminar».

Ya como titular de Cancillería, las provocaciones continuaron. En junio de este año, en un giro tibio respecto a las declaraciones que hizo en plena campaña electoral, rechazó en la reunión anual del Comité de Descolonización de la ONU el supuesto derecho de autodeterminación de los isleños, aunque sostuvo que “el respeto a su modo de vida está consagrado por nuestra Constitución Nacional”, al tiempo que señaló la intención del Gobierno de Javier Milei de mantener “una relación madura” con el Reino Unido.

El mes pasado, Mondino fue un paso más allá y se reunió, sin anuncio previo, con el Secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, David Lammy, para «avanzar en una agenda amplia de temas que incluyen distintos aspectos vinculados al Atlántico Sur».

En esa reunión con Lammy, según señaló el gobierno argentino en un comunicado, se acordó «retomar las negociaciones tendientes a finalizar la tercera fase del Plan Proyecto Humanitario», «organizar un viaje de familiares de caídos a las Islas antes de fin de 2024» y «se estableció la necesidad de avanzar con medidas concretas en materia de conservación de pesquerías y en favor de una mejor conectividad, en virtud de los arreglos alcanzados en 2018, incluida la reanudación del vuelo semanal de San Pablo a las Islas, que realizaba una escala mensual en Córdoba». Distintos excancilleres argentinos y agrupaciones de excombatientes cuestionaron duramente el accionar del Gobierno, al considerar que se trata de un debilitamiento del reclamo histórico de la Argentina por la soberanía de las islas.