El Ejecutivo del INCAA fuera de la Ley

Desde Directorxs en el CA, pudimos acceder al expediente completo del nombramiento de lxs consejeros que ya lleva nueve meses de demora. Allí puede leerse una carta de Luis Puenzo (19-7-2021) a Secretaria Legal y Técnica solicitando que no asuma un integrante del Consejo Asesor por Productorxs, aunque no hubiese razones «técnicas» para hacerlo y la propia Gerencia de Jurídicos del INCAA se haya expedido a favor del nombramiento del mencionado consejero.

El titular del INCAA, Luis Puenzo, dice allí: «Sobre el nombramiento del C.A., que parece estar demorada por conflictos personales de un postulante a dicha función, entiendo que una nueva consulta al INCAA, cuyo servicio jurídico ya emitiera dictamen el 14 de Abril de 2021, requiere respuestas que no se limiten a los aspectos técnicos.

En este marco, con el debido respeto, me permito expresar mi punto de vista, que no coincide con el mencionado dictamen y podría exceder las facultades inherentes a mi cargo: en mi opinión, el proyecto de Decreto sujeto a la consideración del Presidente de la Nación para su firma no debería incluir personas en conflicto con el Estado”. Puenzo se refiere a un juicio que el mencionado consejero tenía con el INCAA.

En los últimos días, el sector de productorxs ha ratificado la postulación de sus dos consejerxs. En medio de la crisis del sector cinematográfico, la gestión del INCAA había indicado que era la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia la que había impugnado a un consejero.

A más de un año desde que la Asamblea Federal eligiera lxs representantes regionales, y luego lo hicieran las asociaciones del sector, seguimos esperando por el Consejo Asesor para que el INCAA funcione legalmente. Ahora sabemos quien no quiere que funcione con lxs representantes elegidos.

DIRECTORXS EN EL CA