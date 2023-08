El Cholo García le reclama a Kicillof antes de las elecciones

El titular de la Fesimubo criticó que «hay algunos funcionarios que no funcionan y asesores que están solo para cobrar un sueldo».

El secretario General de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerense (FeSiMuBo), Rubén «Cholo» García, sostuvo que «el gobernador (Axel Kicillof) está en deuda porque en marzo se tenía que convocar a la mesa provincial del salario».

Sergio Massa, ha entendido la problemática» del sector. «Quiero destacar su buena voluntad, que nos recibió y salió a hablar de la problemática y de la creación del consejo federal», valoró.



«Es una necesidad que se hablen de estas cosas. Solamente en la provincia de Buenos Aires estamos situados por sobre el salario mínimo vital y móvil. En otras provincias hay salarios de 50 mil pesos y otros de 20 mil. La inflación nos ha destrozado los sueldos, son pocos los distritos que pagan por encima de estos y la problemática es grave. En el interior de los pueblos está mucho peor», alertó.



En ese sentido, retomó que «hay algún asesor del gobernador que le tabica el proyecto (del consejo del salario) y por eso no le llegan (a Kicillof)».



Recalcó que «el consejo sería no solo para los salarios sino para el déficit que tiene en recaudación, que es de 20 mil millones de pesos». «Casi el 50% de lo que cobramos está en negro. Con una firma del gobernador se pagaría el aporte al IPS y eso es lo que no se está cobrando», precisó.

Lo que motiva a García como lo ha hecho toda su vida, es pedir aumentos que en el conjunto terminan beneficiándolo más a él y su entorno corrupto que a cada trabajador municipal.