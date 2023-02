El caso Fernando Báez Sosa sigue desnudando la sociedad argentina entre egoísta e ignorante

Conocido el fallo del TOC 1 de Dolores, con 5 condenas a perpetua y 3 condenas de 15 años, lejos de calmar los ánimos, la sociedad se fragmento aún más, desde distintos sectores y cada uno con su «ideología» saltaron a las redes a debatir con argumentos ridículos de quienes sin la mínima lectura jurídica osan comparar las penas a los ahora condenados con otros hechos criminales.

Para algunos la pena de 15 años a 3 de los condenados es poca, pero vale aclarar que la pena para el delito que se les imputó y por el cual fueron encontrados culpables arranca de 15 años y al no contar con antecedentes es habitual se aplique el mínimo legal, guste o no, es así.

También salieron los que entienden sin un criterio razonable que los «chicos» recibieron una pena muy grande porque no querían matar y que todo fue producto de la presión de los medios que no actúan igual con otras víctimas de delitos o algunas feministas que se quejaron de que si comparan penas suelen recibir menos años los femicidas, vale aclarar que quien dice esto no solo miente, sino que habla desde una ignorancia supina porque los femicidas hace años que suelen recibir perpetua, el tema pasa más por la falta de prevención que por las penas aplicadas y pretender comparar juicios es otra ignorancia, porque justamente cada caso debe ser debatido en juicio porque se juzgan conductas y no todos actúan igual.

Sobre la critica de los medios de prensa la verdad es parcial, si bien fue un caso con una extensa cobertura mediática, esto se debe al morbo de muchas figuras que motorizaron los debates y enfrentamientos sobre la causa como por ejemplo la estúpida reflexión de la influencer Belu Lucius, que apenas comenzaban los debates sobre el crimen salió a defender a los culpables del homicidio sin medir las consecuencias que fueron negativas para ella por los aficionados a las redes sociales.

Entonces cuando los familiares y Tomei se quejan de los medios, deben hacer una autocritica sobre el uso que ellos mismos hicieron de ellos, la estrategia de armar perfiles de apoyo en las redes sociales no fue una buena idea y entonces deberían cerrar la boca porque dicen un refrán nadie puede alegar en su defensa su propia torpeza.

No se trata de andar midiendo quien tiene justicia y despotricar los que sienten que no la tuvieron porque entonces deberían preguntarse qué hicieron ellos, el egoísmo y la envidia hace que muchos usen las redes sociales para mostrar sus miserias y vomitar sus limitaciones.

Objetivamente lo que deja en evidencia el caso Báez es que NO TODOS SOMOS IGUALES ANTE LA LEY como lo garantiza la Constitución Nacional, porque desde un principio los asesinos tuvieron beneficios muy distintos al resto de los presos, visitas especiales, ingreso de comida prohibida, comodidades, estar juntos como grupo, el acompañamiento con motos de los familiares para llegar al juicio, todas cosas que no ocurren con otros detenidos y mucho menos con sus familiares que suelen ser maltratados, en este caso el SPB y policías de Dolores estaban a su servicio lo que habla muy mal del máximo responsable de ellos el gobernador Axel Kicillof que se supone está al tanto de lo que hacen sus subordinados, bueno, usted que se muestra popular, sepa que a estos delincuentes que detestan lo popular y a los morochos, los tratan con un cuidado que excede el de proteger su vida o integridad física. Eso que pasa se llama corrupción.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw