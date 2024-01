El 20 de enero, vamos todos al plenario de ocupados y desocupados

Convocado por el Sutna, las organizaciones del Frente de Lucha Piquetero y todas las que se sumen.

El 20 se realizará en el camping del Sutna ubicado en El Jagüel un plenario abierto de organizaciones y trabajadores ocupados y desocupados -surgido de una iniciativa del sindicato y el Frente de Lucha Piquetero- para debatir y organizar una intervención independiente en el paro y movilización convocado por la CGT el 24, a partir de las organizaciones sindicales y piqueteras combativas.

¿En que radica la lucha política planteada?

En primer lugar, hay que caracterizar que la medida resuelta por la burocracia –responsable de paralizar al movimiento obrero por año- se impuso en parte por la presión popular (el reclamo de paro fue constante en la marcha del 27 a Tribunales y en todos los cacerolazos) pero también en gran medida por la crisis de las diversas líneas de negociación que la burocracia había abierto con el gobierno.

Cavalieri, Gerardo Martínez, Héctor Daer y varios más buscaron establecer acuerdos para blindar sus mecanismos de control de los aparatos sindicales y sobre todo sus cajas. Las disputas dentro de gabinete han empantanado estas alternativas, por ahora. Y, más aún, el contenido del DNU -y del proyecto de Ley Ómnibus- presentado después, que avanza contra los sindicatos y las relaciones laborales muchísimo más allá de «lo esperado».

También se afectan intereses patronales, que despliegan sus lobbies a través de sus fracciones parlamentarias y, desde ya, de las burocracias sindicales que les responden.

Luchar por el paro y su masividad

La burocracia de la CGT omite cualquier referencia a las medidas anunciadas por Caputo no bien asumieron el gobierno que son un mazazo sobre el salario y las jubilaciones y que habilitó una brutal transferencia de los trabajadores al bolsillo de los capitalistas. El Rodrigazo está ausente incluso en el discurso de la burocracia que, como lo han expresado sus voceros sin lugar a equívocos, dirige su acción a frenar las medidas del gobierno, por vía judicial o parlamentaria, contraponiendo el régimen de «poder personal» al diálogo parlamentario. Las cautelares que suspenden, parcial y transitoriamente, la vigencia del DNU apuntalan esta orientación de negociación. La resolución del Confederal de la CGT habilita al Consejo Directivo a resolver «las medidas que considere «oportunas». Eso podría ser el levantamiento del paro del 24, en sintonía con la posición que les transmitió Massa.

El reciente desplazamiento de Horacio Pitrau de la Subsecretaría de Trabajo (tras la firma de una resolución que garantizaba el pago de las cuotas solidarias) parece alejar en lo inmediato la posibilidad de un entendimiento. Y algo más: en esta decisión tallará de manera decisiva lo que más convenga a una estrategia de contención de los trabajadores.

Garantizar la realización del paro y su masividad es el primer desafío que enfrentamos.

El Rodrigazo está ocurriendo, hay que enfrentarlo ahora

El otro aspecto central es pugnar por un programa de emergencia para hacer frente a la catástrofe económica que se está descargando sobre la población. El 30% estimado de inflación en diciembre que, con cinismo infinito Milei calificó como un éxito, implica según la Fundación Mediterránea una pérdida del poder adquisitivo promedio del 40%. Esta erosión se agiganta hacia abajo. La devaluación de Caputo sirvió a los capitalistas para reventar los salarios y aumentar sus beneficios, pero ya les quedó corta: la brecha se volvió a disparar y se viene un nuevo golpe devaluatorio y por supuesto más tarifazos. La lucha contra este Rodrigazo es impostergable.

Desde ya, los despidos arrecian. Sobre todo, pero no exclusivamente, en el Estado. Aquí merece un párrafo destacado la política de capitulación de la centroizquierda. Las burocracias de la CTA y de ATE en particular desarman toda resistencia en función de no condicionar la estrategia de la CGT y negociar «organismo por organismo» (esta orientación es común a la conducción nacional de Aguiar como a la «verde-blanca» de Catalano).

La «Jornada de lucha» de ATE del 15 será sin paro y en CABA habrá una concentración mínima con la indicación expresa de «no salir de las veredas». «La defensa del Estado», que es la consigna que los unifica, es profundamente reaccionaria porque subordina la lucha por los intereses de los trabajadores a la preservación del aparato estatal patronal.

El PCR y el degennarismo han reflotado la línea de las multisectoriales, con las PyMES y los intendentes. Esta orientación la lanzó Kicillof después del plan de megaendeudamiento, impuestazo y ajuste por congelamiento del presupuesto 2023 que le votó la legislatura provincial con el acuerdo de Juntos por el Cambio. Es un intento de canalizar las asambleas populares que están surgiendo en todos lados hacia el campo de la oposición patronal y la negociación parlamentaria.

Por una columna independiente, de los sindicatos combativos y el movimiento piquetero

En contraposición, como lo plantea la convocatoria del Sutna y el Frente de Lucha Piquetero, pugnamos porque el paro del 24 sea un paso de una lucha integral, contra el Rodrigazo, el DNU, la Ley Ómnibus y el salto represivo simbolizado por el protocolo de Bullrich pero que tiene un alcance mucho más vasto: alcanza el derecho de huelga, de organización, de expresión: La amenaza de «cárcel o bala» a los luchadores, de Espert (que debutó en la huelga del Sutna de 2022 contra Alejandro Crespo, siguió con Chiquito Belliboni y con los diputados del FIT-U) se materializó hace unos días con el pedido de detención de varios directivos del Seom de Jujuy.

Llamamos a los sindicatos agrupados en el PSC, a las asambleas populares, a las organizaciones ambientales y de derechos humanos y, por supuesto, a todos los sectores en conflicto a sumarse al plenario del 20. Será una instancia clave para intervenir el 24 con un planteamiento, un programa de reivindicaciones y con una columna de los sindicatos combativos y el movimiento piquetero, que visibilice esta lucha política, diferenciada, independiente de la burocracia sindical.

Vamos por la derrota del plan «motosierra» de Milei y el FMI; aumento general de salarios, jubilaciones y planes sociales, salario mínimo de 500 mil pesos; reapertura de paritarias y aumentos acordes al costo de vida real, con ajuste automático, ante la escalada hiperinflacionaria; rechazo a la restitución del impuesto al salario; devolución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los jubilados; no a los tarifazos; ningún despido ni suspensiones, pase a planta efectiva de todos los contratados; no a la precarización, la reforma laboral ni jubilatoria; reparto de las horas de trabajo, sin reducción salarial; abajo el protocolo Bullrich; defensa del derecho a la protesta; libertad a los detenidos, anulación de los procesos a los luchadores; absolución de César Arakaki y Daniel Ruiz. Que la crisis la paguen los que la generaron, los banqueros, multinacionales y los grandes capitalistas. No al pago de la deuda, romper con el FMI.

La preparación del paro del 24, de su carácter activo, requiere impulsar la intervención desde la base del movimiento obrero, convocando asambleas y reclamando plenarios de delegados, promoviendo autoconvocatorias, estableciendo los objetivos del combate. Solo tomando el proceso del paro en nuestras manos podremos imponer la continuidad del plan de lucha hasta la huelga general indefinida. La derrota de Milei abrirá el camino de la 63clase obrera. Esa es la perspectiva por la que luchamos.