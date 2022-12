EFEMÉRIDES: DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE

– Solsticio de diciembre, comienza el verano en el Hemisferio Sur, es el día mas largo del año.

– Día del Gemelo (Argentina)

1375 – Muere Giovanni Boccaccio, poeta y humanista italiano, uno de los más grandes escritores de todos los tiempos.

1631 – Muere Hernando Arias de Saavedra, más conocido como Hernandarias, primer gobernador criollo de Buenos Aires. Había nacido en Asunción, Paraguay, en 1560.

1795 – Nace Francisco Javier Muñiz, médico y naturalista, precursor de la paleontología argentina.

1804 – Nace Benjamin Disraeli, escritor y primer ministro británico que ejerció una enorme influencia en la política de su país durante más de tres décadas.

1825 – El jefe de la escuadra brasileña declara el bloqueo de los puertos de Buenos Aires y de la Banda Oriental.

1842 – Nace en Moscú, Piotr Alexéievich Kropotkin, geógrafo y pensador político ruso, el principal teórico del movimiento anarquista.

1879 – Nace José Stalin, político soviético que moldeó los rasgos que caracterizaron al régimen de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética.

1898 – Pierre y Marie Curie descubren el radio, elemento metálico radiactivo, uno de los metales alcalinotérreos.

1913 – «New York World» publica el primer crucigrama.

1918 – Nace Kurt Waldheim, estadista austríaco, secretario general de la ONU.

1923 – Muere Joaquín V. Gonzalez, jurisconsulto, legislador y escritor.

1927 – Se inaugura la cervecería Munich, en la Costanera Sur de la ciudad de Buenos Aires.

1937 – Se estrena el primer largometraje de dibujos con color y sonido: «Snow White and the Seven Dwarfs», Blancanieves y los 7 enanitos.

1937 – Nace la actriz de cine estadounidense Jane Fonda.

1940 – Muere en Hollywood, el escritor estadounidense Francis Scott Key Fitzgerald.

1940 – Nace en Baltimore, EE.UU., Frank Vincent Zappa, músico y compositor de rock.

1948 – Nace Samuel L. Jackson, actor estadounidense.

1954 – Nace en Fort Lauderdale, Florida, EE.UU., Christine Marie Evert, la dama del tenis.

1958 – El general Charles de Gaulle es elegido presidente de Francia y se proclama la V República.

1962 – Se funda en Buenos Aires la Academia Porteña del Lunfardo.

1966 – Nace Kiefer Sutherland, actor canadiense.

1968 – Se lanza el Apolo 8, que dio 10 vueltas alrededor de la Luna.

1973 – Nace Matías Almeyda, futbolista argentino.

1975 – Nace Paloma Herrera, bailarina de ballet argentina.

1987 – Gabriela Sabatini recibe el premio Olimpia de Oro como mejor deportista del año en Argentina

1991 – La URSS dejó formalmente de existir. Once de las doce repúblicas que quedaban acuerdan crear la Comunidad de Estados Independientes (CEI).

2007 – En Argentina, Soda Stereo da su último show de la gira Me Verás Volver, que en su totalidad convocó a un millón de personas.

2009 – Lionel Messi gana el trofeo al Jugador Mundial de la FIFA, superando en las votaciones a Cristiano Ronaldo y Xavi Hernández.

2010 – Muere Elsa Marval, actriz, pianista y cantante argentina.

2010 – Muere Catalina Speroni, actriz argentina.

2012: Fenómeno 2012-2012: este día se consideró como la fecha final de un ciclo de 5,126 años en el calendario de cuenta larga maya, lo que generó expectativas generalizadas de eventos cataclísmicos.

2012 – Gangnam Style de PSY se convierte en el primer video del portal Youtube en lograr mil millones de visitas.

2014 – Muere Horacio Ferrer, poeta, autor y escritor uruguayo.