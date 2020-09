Eduardo Duhalde, crítico: «Alberto Fernández está grogui como De La Rúa»

El ex gobernador bonaerense subrayó que «el poder es toma de decisiones» y lamentó las medidas económicas adoptadas por el Gobierno en los últimos días.

Este jueves, Eduardo Duhalde consideró que el presidente Alberto Fernández «está groggy, ‘no contest’» y afirmó que el Gobierno «no entiende que la gobernanza en crisis es absolutamente distinta a tiempos normales o cuasinormales».

En diálogo con Alguien tiene que decirlo, el programa que conduce Nelson Castro en Radio Rivadavia, el ex gobernador bonaerense subrayó que «el poder es toma de decisiones» y lamentó las medidas económicas adoptadas por el Gobierno en los últimos días.

«Nada me sorprende. Es un Gobierno que no entiende, que no sabe que la gobernanza en crisis es absolutamente distinta a tiempos normales o cuasinormales. Nunca lo han entendido: por eso arrancan con 22 ministerios», afirmó Duhalde.

«Si uno dispersa la energía tratando de arreglar diez temas a la vez, no termina arreglando ninguno. La crisis exige otro tipo de gobernanza, de decisiones. Pero no se entienden eso, y todos están instalados en el pasado, en una zona de confort», cerró.