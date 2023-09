Duro cruce entre Kravetz y jueces bonaerenses tras la liberación de uno de los detenidos por el crimen de Morena

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires salió al cruce de la propuesta del intendente interino de Lanús, Diego Kravetz, de crear un «jurado de notables» que revise las sentencias de los jueces para evitar la «puerta giratoria» en Lanús.

La entidad emitió un comunicado ante las manifestaciones de Kravetz y recordó que “en nuestro país rige la división de poderes”. Y agregó: “El Poder Judicial no tiene – ni acepta- la obligación de informar sus decisiones a ningún estamento de los poderes ejecutivos locales ni al Poder Ejecutivo Nacional, cuando no son parte en las medidas tratadas o no deben tomar medidas derivadas de las decisiones jurisdiccionales adoptadas en ellas”.

En declaraciones televisivas, Diego Kravetz se refirió a la excarcelación de uno de los detenidos por el crimen de la niña Morena ocurrido semanas atrás en Lanús, y cuestionó duramente a la fiscal del caso.

«Yo quiero que todos los fiscales y jueces de Lanús, cada vez que liberen a alguien, me notifiquen. Así me voy a enterar que está libre, y con un jurado de notables del partido, ahí se va a leer la sentencia y van a saber por qué lo liberaron». Dijo que, a través de ese sistema, «los jurados van a decir ‘el fiscal tal hizo o no hizo tal cosa’», y aclaró: «Lo único que quiero hacer es involucrar a la Justicia en la política pública».

Por su parte, el Colegio de Magistrados, en su comunicado, ratificó su compromiso con la independencia judicial “al servicio de la protección de los derechos y garantías de la sociedad”.

Las declaraciones de Kravetz generaron un fuerte malestar en ámbitos tribunalicios donde fueron leídas como una clara intromisión sobre la independencia del Poder Judicial.