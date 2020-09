Diego Kravetz, oportunismo basura e ignorancia para opinar

Varios de los referentes de Juntos por el Cambio, al oler sangre se dirigieron como tiburones a organizar reclamos e inundar las redes con comentarios netamente políticos usando la muerte del Inspector Juan Pablo Roldán, para erosionar la imagen del gobierno y de paso darle palos a los organismos de derechos humanos por el tema del uso de las Taser.

Ya de paso vino bien para estos basuras políticas mezclar este hecho con el caso Chocobar, comparando peras con bananas, entre ambos hechos policiales las similitudes son irrelevantes, salvo en el hecho de que los policías involucrados hicieron todo mal y de haber actuado con profesionalismo las cosas hubieran resultado muy distintas.

Chocobar y ya lo describí oportunamente es el ejemplo del policía sin formación, que se deja llevar por una formación e ideología de película, pero un pésimo policía, fuera de forma para poder perseguir con éxito a un delincuente, un peligroso policía que dispara por la espalda de un delincuente en fuga poniendo en riesgo a cualquiera que estuviera cerca y esto no es una apreciación personal, es la realidad de lo que ocurrió ya que el delincuente muerto por Chocobar muere por un rebote y no por un disparo directo.

En el caso del policía asesinado en Palermo, el oficial Roldán hizo todo lo que no se debe hacer y los otros policías deberían ser sumariados y dados de baja porque demostraron que son incapaces de actuar correctamente, lo primero que te enseñaban en el destino donde llegabas como nuevo era que, NO SE CORRE A LOS PROCEDIMIENTOS, NO SE DESENFUNDA EL ARMA SI NO SE VA A USAR, SE DEBE ESPERAR EL APOYO CON EBRIOS, INTOXICADOS O ENFERMOS MENTALES, nunca los resultados son buenos si no se siguen estos consejos básicos de policías con experiencia.

Es falso que todos los policías iban a tener una Taser, con lo cual, es falso decir que si hubiera tenido una Taser, hubiera estado vivo, pero peor aún y revela el desconocimiento de los que opinan por soretes, porque no respetan nada y es que la Taser es un arma no letal que tiene también sus falencias y no resulta eficiente con muchos de los intoxicados o con problemas mentales, para que la Taser sea confiable, se debe tener experiencia en el uso y práctica con el arma, el problema que surge es que cada carga de una Taser se hace incomprable para practicar porque su precio es en dólares, no compran balas para practicas, menos van a comprar cartuchos que tienen un costo elevado en dólares. El otro punto que demuestra la ignorancia de los que dicen que con una Taser se solucionaba el problema es que sin distancia entre el agresor y el policía, la Taser no es una opción inteligente y la agresión se puede llevar adelante sin problemas y el policía en esos segundos que tiene se encuentra con la mano ocupada por un arma que es una molestia.

Diego Kravetz, muy afecto a mostrarse en los procedimientos policiales, ya ha demostrado que se lo comió el personaje y tal vez por eso no piensa lo que dice o escribe, cuando habla de que el policía si usaba el revólver reglamentario, iba a tener que explicarle al juez porque lo mató, demuestra ser un ignorante sobre armas, la Policía Federal como arma reglamentaria tiene una pistola 9 mm no un revólver, tampoco es vidente para saber si al defenderse iba a ser detenido o juzgado, de hecho a diario son más los policías que no son detenidos que los que sí y de esos pocos demorados solo el 1% llegan a juicio oral, todo depende de la transparencia de lo que hizo el policía y de la forma en que los policías informan el procedimiento y las pericias que son determinantes, por eso es importante actuar bien y con profesionalismo.

Kravtz hace una evaluación incorrecta sobre el uso del arma reglamentaria por la ubicación de personas en las mesas cercanas, seguramente Roldán pensó lo mismo y por eso dudo y en esos segundos de duda, se produce el ataque, eso evidencia la falta de formación profesional y práctica en situaciones límites, las policías más formadas en el mundo mantienen una distancia prudencial con el agresor y si este avanza se usa lo que se denomina «fuerza letal», no se usa la Taser contra armas blancas de grandes dimensiones, esa pavada se le ocurre a los que nunca participaron de un hecho violento con gente armada y además de ser una mentira, genera la expectativa de una falsa solución a la sociedad.

Es tan ilógico el comentario de Kravetz como creer que con una Taser la oficial de la Policía Local de Lanús atropellado estaría viva, antes de proponer debates URGENTES, le recomiendo que se ocupe de los problemas policiales que tiene Lanús, de inseguridad, pero de un plan de prevención ineficiente, apostaron a que con cámaras se iba a solucionar la inseguridad, pero hoy quedar grabado no hace que el delincuente no delinca, los retenes policiales por ejemplo no cumplen con ninguno de los protocolos internacionales que tienen las fuerzas policiales, no se trata solo de poner conos, sino de que el retén sea seguro primero para los policías, esto pasa cuando se improvisa con gente que no sabe.

Un dato no menor, es que Roldán como efectivo de la PFA, no tenía jurisdicción inmediata y se ve en el video la llegada de un móvil de la Policía de la Ciudad del cual desciende una mujer policía, es decir, debería haber actuado la Policía de la Ciudad y en todo caso Roldán ser el apoyo, la policía de Horacio Rodríguez Larreta, según sus palabras la mejor del país, debería llevar en los patrulleros una escopeta con postas de goma, como todas las policías del mundo que es superior en efectividad al Taser ante personas violentas y excitadas, el uso de la escopeta en fuerzas policiales incluso tiene un estudio específico del FBI, que se encuentra en la biblioteca de la PFA, pero parece que se les escapó llevarse lo bueno en el traspaso de los policías de las comisarías de la PFA a la Ciudad.

Repudio estas declaraciones oportunistas y con contenido político, Kravetz ha tenido aciertos en seguridad, pero más falencias, si se capacita un poco tal vez logre mejorar la seguridad de los vecinos de Lanús y de paso dejar de quedar como un pavote que opina de lo que no sabe y hace afirmaciones de dudosa realidad.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw